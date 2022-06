Un centre de soins de longue durée a inauguré samedi une aile de 25 lits réservée aux membres de la communauté LGBTQ+, non loin du quartier gai de Toronto.

Barbara Michalik, directrice des partenariats communautaires et universitaires des Centres Rekai, pense qu’il s’agit d’une première en Amérique du Nord.

Certains ne se sentent pas à l’aise de venir au centre de soins prolongés en raison de leur genre ou de leurs préférences , déplore-t-elle. Il est très important de faire en sorte que ce ne soit pas le cas et aussi d’encourager les membres de la communauté LGBTQ+ au sein de notre personnel.

On ne peut pas se contenter de poser un autocollant sur la porte, poursuit-elle. On ne peut pas juste faire de la sensibilisation pendant le Mois de la Fierté.

Elle croit qu’il faut faire un effort constant pour instaurer un climat accueillant et pour que les gens sentent qu’ils sont dans un endroit sûr.

Barry Van Buskirk, qui vit au centre de Sherbourne Place, était ravi de participer à l’inauguration et du même coup à un événement du Mois de la Fierté.

Les personnes âgées sont souvent mises de côté, parce qu’elles sont considérées comme trop âgées pour participer , a-t-il constaté. J’ai pris part à de nombreux défilés de la Fierté parce que j’aime les gens et que je veux répandre cet amour.

Chargement de l’image Les Centres Rekai prévoient ouvrir une deuxième « aile arc-en-ciel » dans un foyer présentement en construction. Photo : Radio-Canada / Camille Gris-Roy

Les Centres Rekai, un organisme sans but lucratif, gèrent deux foyers de soins au centre-ville de Toronto. Sherbourne Place accueille 88 résidents et Wellesley Central Place compte 150 places. Plus de 20 % des résidents des deux centres se considèrent membres de la communauté LGBTQ+.

Sherwin Modeste, directeur général de Pride Toronto, espère que les initiatives du genre vont se multiplier.

Les personnes âgées font partie de la société , fait-il valoir. Elles y ont contribué, elles ont payé des impôts et elles devraient pouvoir profiter de la vie. Elles ne devraient pas avoir à retourner dans le placard à la retraite.

Les Centres Rekai comptent aménager une deuxième aile arc-en-ciel dans un nouveau centre de soins de longue durée qui devrait ouvrir ses portes dans trois ans.

Avec les informations de Camille Gris-Roy et de Talia Ricci de CBC