Un membre expérimenté de l’équipe de sauvetage de Whistler a disparu près de Pemberton

Un membre expérimenté de l'équipe bénévole de recherche et de sauvetage de Whistler a disparu depuis trois jours, entraînant un vaste effort pour le retrouver dans l'arrière-pays autour de Pemberton, a annoncé la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

La GRC de Pemberton a publié un avis de disparition vendredi matin disant que Toby Salin, 51 ans, n'avait pas été vu ni entendu depuis jeudi vers 9 h.

Sa camionnette, un Chevrolet Crewcab noir 2021, a été localisée près de West Lillooet Lake Road, le long d'une route de service forestière dans une région éloignée au sud-est de Pemberton.

Jusqu'à présent, une recherche qui comprend des membres de Pemberton Search and Rescue, un hélicoptère et des agents de la GRC , la police tribale Stl'atl'imx et des résidents locaux, n'a pas permis de localiser Toby Salin.

Samedi, Brad Sills, président de l'équipe bénévole de recherche et de sauvetage de Whistler, a déclaré dans un courriel que les volontaires cherchent Toby Salin le long de la rivière Lower Lillooet.

Toby Salin a rejoint l'équipe il y a plus de huit ans et est un membre bien-aimé , écrit-il. Brad Sills assure que Toby Salin a de l'expérience dans l'arrière-pays en tant que vététiste, skieur et motoneigiste passionné. Il espère que l’homme est simplement en train de s’adonner à ses loisirs.

« Sa disparition le long du tronçon éloigné de la route de service forestier n'est pas anormale, car il était probablement en train de préparer sa prochaine grande aventure dans les montagnes qu'il aime tant. Nos cœurs sont avec Toby en ce moment. » — Une citation de Brad Sills, président de l'équipe bénévole de recherche et de sauvetage de Whistler

La GRC décrit Toby Salin comme mesurant cinq pieds neuf ou 175 cm, pesant 200 livres ou 90 kilogrammes, ayant des cheveux blonds courts et des yeux bleus.