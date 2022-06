Glissement de terrain : 53 résidences supplémentaires évacuées à La Baie

Saguenay et le Service de sécurité incendie de Saguenay ordonnent l’évacuation d'urgence de 53 résidences supplémentaires à La Baie, qui s’ajoutent aux 24 résidences évacuées à la suite d’un glissement de terrain qui a emporté une maison lundi. Le mouvement du sol est encore plus important qu'anticipé.

Les résidents des 53 foyers supplémentaires concernés par l’avis d’évacuation, qui se trouvent dans le même secteur, devront avoir évacué leur foyer avant dimanche matin, à 7 h. Plusieurs familles évacuent actuellement les lieux.

Le secteur concerné s'étend jusqu'à l'avenue du Port et en haut de l'avenue du Parc. Le nombre de familles touchées monte maintenant à 76.

Les informations reçues par Saguenay démontrent que le mouvement de sol pourrait être encore plus important que la première évaluation qui en a été faite cette semaine.

Selon celle-ci, des morceaux de terrain devraient s’écrouler au courant des prochains jours et pourraient entraîner avec eux d'autres résidences.

Il s’agit d’un événement majeur qui est pris très au sérieux ont affirmé les autorités municipales, lors d’un point de presse tenu samedi en soirée au quartier général du Service de sécurité incendie de Saguenay, sur le boulevard Université, à Chicoutimi.

À 16 h, samedi, le ministère des Transports du Québec a indiqué à Saguenay que le sol était actuellement très friable et que les conditions étaient semblables à celles connues à Saint-Jean-Vianney en 1971. L'important glissement de terrain avait alors coûté la vie à 31 personnes dans le secteur de Shipshaw.

« Ils nous ont expliqué que le terrain était à des conditions propices pour un grand glissement de terrain, qui serait semblable, un peu, à Saint-Jean-Vianney, dans le passé. Donc le sol qui est en dessous de tout ça est très friable, en profondeur, ce qui pourrait provoquer un glissement de terrain de grande importance. » — Une citation de Steeve Julien, directeur adjoint du Service de sécurité incendie de Saguenay

Des ingénieurs ont réalisé des forages plus tôt cette semaine dans le secteur de la 8e et de la 9e avenue, où est survenu un glissement de terrain qui a emporté une résidence après le décrochement d’un talus, à la suite de fortes pluies.

Chargement de l’image La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a assuré lors d'un point de presse tenu avec les autorités municipales, samedi soir, que tout serait fait pour soutenir les sinistrés. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Une évacuation qui devrait être longue

L'évacuation pourrait durer probablement des semaines, et peut-être même des mois , a indiqué de son côté la mairesse de Saguenay, Julie Dufour.

Donc on fait tout ce qui en notre possible pour aider à reloger ces personnes, à leur donner l’information, a-t-elle ajouté. Elles ont notre priorité numéro 1. Et je demande à tout le monde de collaborer ce soir le plus vite possible, de prendre nos choses dans le calme.

Les personnes touchées doivent récupérer le plus d’effets personnels. Des pompiers se trouvent sur place.

« Nos gens sont tous vivants, et ça, c’est le plus important. » — Une citation de Julie Dufour, mairesse de Saguenay

Toutes les personnes touchées par l’évacuation seront prises en charge et aucun sinistré ne passera la nuit à l’extérieur, a-t-on assuré.

Saguenay invite les personnes touchées à appeler au 418 699-6000 afin d'obtenir du soutien.

Une digue sera mise en place dès dimanche et des rues supplémentaires seront fermées. Une contre-expertise sera également réalisée.

Les autorités ont également prévenu les rôdeurs qui seraient tentés de se rendre dans le secteur évacué, alors que les risques d'un nouveau détachement de terrain sont importants.

Jusqu’à maintenant, 79 personnes avaient été touchées par l’avis d’évacuation plus tôt cette semaine.

Plus d’informations à venir

Avec les informations de Flavie Villeneuve