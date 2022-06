Un programme de vélos en libre-service réclamé à Ottawa

Les systèmes de partage de vélos fonctionneraient essentiellement de la même manière que le programme de trottinette électrique mis à l'essai à Ottawa au cours des dernières années.

On souhaiterait, avec cette idée, aménager des quais de vélos en libre-service dans les stations de transport en commun et dans certains quartiers stratégiques. Une application permettrait aux utilisateurs de localiser les vélos disponibles et de les utiliser moyennant des frais pour ensuite les ramener à une autre station.

Le regroupement Bike Ottawa, ainsi que le conseiller du quartier Capitale, Shawn Menard, font pression pour implanter ce service qui, selon eux, aiderait grandement les gens à parcourir de courtes distances, notamment entre les arrêts d'autobus et les stations du train léger.

Chargement de l’image La station du train léger d’Ottawa Bayview croise deux sentiers polyvalents et très fréquentés. Les partisans du vélo-partage estiment qu’il s’agit d’un excellent exemple pour illustrer les avantages potentiels d'un tel programme pour aider les usagers du transport en commun à se déplacer entre les stations. Photo : Radio-Canada / Giacomo Panico/CBC

Vous éliminez à la fois la peur du vol et les soucis d'entretien , a fait valoir Madeleine Bonsma-Fisher, membre du conseil d'administration de Bike Ottawa.

Selon elle, les vélos de location à très court terme sont une bonne option pour de nombreux utilisateurs des transports en commun qui cherchent à éviter d'attendre un bus local. Cette dernière souligne que le vélo est une alternative beaucoup plus rapide que de marcher plusieurs kilomètres pour atteindre la station de transport en commun la plus proche.

Mme Bonsma-Fisher ajoute que les vélos sont souvent plus attrayants que les trottinettes électriques.

Les gens sont généralement prêts à faire des distances un peu plus grandes à vélo que sur une trottinette électrique , dit-elle.

Un programme qui doit être subventionné, croit Bike Ottawa

Depuis 2009, les résidents d'Ottawa ont vu plusieurs programmes de vélos en libre-service voir le jour, puis échouer. Selon Madeleine Bonsma-Fisher, de Bike Ottawa, c'est en partie parce qu'ils étaient destinés aux touristes, mais surtout parce que la Ville les considérait comme des entreprises rentables.

Chargement de l’image Les vélos du programme VeloGo qui a été implanté à Ottawa et Gatineau il y a quelques années. Le projet n'a toutefois pas duré. Photo : Radio-Canada / Giacomo Panico/CBC

Il ne faut pas s'attendre à ce que ces services soient rentables, tout comme on ne s’attend pas à ce que le transport en commun soit rentable , a-t-elle déclaré.

Le conseiller Shawn Menard croit pour sa part qu'Ottawa devrait suivre l'exemple de deux autres villes ontariennes, soit Toronto et Hamilton, qui ont investi des fonds publics pour des services de vélo-partage.

Chargement de l’image Le conseiller Shawn Menard croit que le Ville d’Ottawa devrait prendre exemple sur Toronto et adopter une programme de vélopartage. Photo : Radio-Canada / Giacomo Panico/CBC

Il y a un avantage public à avoir des vélos à haut rendement dans cette ville. Cela permettrait en fait à la municipalité d'économiser de l'argent par rapport aux transports en commun, ce qui serait donc très positif pour nos finances en fin de compte , soutient l’élu.

À Toronto, le programme de partage de vélos est géré à l'interne par la Toronto Parking Authority. L’organisme a d’ailleurs annoncé l'année dernière une expansion du programme qui comprend l'ajout de vélos électriques à son parc.

À Hamilton, la ville verse 300 000 $ par année à un organisme sans but lucratif pour exploiter son programme de vélos en libre-service.

Un rapport suggère que la ville gère son propre programme

Selon un rapport préparé par le personnel de la Ville d'Ottawa en 2021, l'exploitation d'un programme interne de vélos en libre-service est la meilleure option. Selon les fonctionnaires, cela permettrait à la Ville de miser sur des endroits spécifiques où les résidents pourraient facilement se connecter au transport en commun.

D’après ce même rapport, la Ville devrait investir 4 millions $ pour lancer une flotte de vélos et de stations d'accueil. Un tel programme coûterait en plus 700 000 $ par an en frais d’exploitation et d'entretien.

En avril 2021, le personnel de la Ville avait suggéré que ces montants seraient trop élevés.

Le conseiller Shawn Menard et Bike Ottawa espèrent que leur prise de parole influencera l'importante mise à jour du plan directeur des transports de la Ville, qui n'inclut actuellement aucun investissement pour un programme de vélo-partage. Le plan ne mentionne que l'impact potentiel d’une telle initiative.

Le conseiller Tim Tierney, qui préside le Comité des transports de la Ville, n'a pas répondu à une demande d’entrevue sur le sujet formulée par CBC.

Shawn Menard a dit souhaiter que le prochain conseil municipal, qui sera élu en automne, soutienne l’idée d’un programme de vélos en libre-service dans la capitale fédérale.

Avec les informations de CBC News