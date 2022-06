Agression sexuelle : le SPVQ recherche des victimes potentielles à Québec

L'homme de 26 ans a été arrêté vendredi soir à Québec. Il est accusé d'agression sexuelle, de contacts sexuels, d'incitation à des contacts sexuels, de leurre et de possession de pornographie juvénile.

Il a comparu samedi après-midi au palais de justice de Québec.

Les policiers ont des raisons de croire que l'homme pourrait avoir fait plusieurs victimes.

Le suspect aborde les jeunes étudiants de différentes écoles secondaires et collèges privés du secteur de Sainte-Foy, Ancienne-Lorette et de Val-Bélair. Il est connu pour fournir des articles de tabac et d’alcool aux jeunes. Une fois qu’il connaît un peu ces jeunes, il les invite dans sa voiture et remet les articles pour ensuite commettre les gestes reprochés. mentionne le SPVQ dans un communiqué diffusé samedi.