Un salon de thé ouvre sur l’île de Vancouver, 80 ans après la destruction de l’original

Un monument culturel de l'île de Vancouver a été reconstruit, huit décennies après sa destruction. Le premier jardin et salon de thé japonais du parc Gorge à Esquimalt, en Colombie-Britannique, a fait partie de la communauté pendant plus de trois décennies avant d'être détruit par des pillards et des vandales en 1942.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement canadien a détenu et dépossédé des personnes d'origine japonaise vivant en Colombie-Britannique, y compris ceux qui ont établi et travaillé dans le salon de thé, le laissant vide et sans soins.

Désormais, un nouveau salon de thé a été érigé à sa place. La structure de deux étages à l'architecture japonaise se tient à côté des jardins japonais qui sont restés dans le parc.

C'est juste un rêve dans le bois, l'eau, la pierre et les jardins qui l'entourent , a déclaré la mairesse d'Esquimalt, Barb Desjardins.

« Vous pouvez venir pour une célébration. Vous pouvez venir pour la contemplation. » — Une citation de Barb Desjardins, mairesse, Esquimalt

Des espaces pour des réunions, conférences et autres événements sont disponibles à la location. Selon le directeur des opérations du pavillon, Dan Henderson, certaines personnes ont déjà exprimé leur intérêt à louer un espace. Je pense que l'espace sera bien utilisé , assure-t-il.

La propriété a été reprise par Esquimalt dans les années 1960 et depuis 2009, la Ville s'occupe du jardin.

Ce sera un centre culturel à la fois pour la communauté japonaise qui viendra offrir des cérémonies du thé et organiser des célébrations, mais aussi pour notre communauté , détaille la mairesse.

Un festival culturel japonais en octobre

Chaque mois d'octobre, la Ville accueille un festival culturel japonais pour honorer l'héritage japonais de la région. Historiquement, il a eu lieu dans un centre de loisirs, mais maintenant, il se déroulera au salon de thé.

Le but de cette reconstruction est de reconnaître le rôle que la communauté a joué dans la destruction d'un élément d'une grande importance culturelle pour ses membres japonais et l'histoire de l'internement japonais.

Chargement de l’image Le premier salon de thé canadien japonais est illustré ici. Il a ensuite été détruit en 1942 par les résidents d'Esquimalt. Photo : Fournie par Bibliothèque et Archives Canada

Dillon Takata, dont l'arrière-grand-père et le grand-oncle ont créé le jardin et le salon de thé, a déclaré en 2019 que son grand-père, alors en visite de l'Ontario, l'avait emmené au salon de thé et au site du jardin lui expliquant l'histoire du lieu sans ressentiment.

Je pense qu'une partie de la culture japonaise consiste simplement à accepter quand de mauvaises choses se produisent. Vous savez, vous ne vous en plaignez pas, vous vous contentez de prendre sur vous et de passer à autre chose , déclarait Dillon Takata à l'époque.

D’après les informations de Courtney Dickson, Gregor Craigie et Ashley Moliere