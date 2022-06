Les nomades réunis à la Vanlife Expo

C'était l'occasion pour ceux et celles qui rêvent d'une vie de nomade ou encore qui voulaient échanger avec d'autres propriétaires de se rencontrer. C'est le cas du couple composé d'Émy Ruel et de Marc-Olivier Langlois. Ces derniers transpirent le bonheur. Ils ont vendu leur condo à Sherbrooke, quitté leurs emplois et aménagé leur autobus.

Ça fait comme deux semaines qu'officiellement on habite dans l'autobus , explique Mme Ruel. À bord de leur véhicule, ils sont prêts pour leur nouvelle vie, une vie de nomade. Là, on s'en va vers l'ouest du Canada. On part le 1er juillet et ensuite on va probablement aller passer l'hiver aux États-Unis, au chaud, donc la Californie, peut-être descendre ensuite vers le Mexique. On va voir.

Des amis partagent leur bonheur, celui de croquer dans la vie à pleines dents, une soif de liberté. Ça vient d'un désir d'avoir un mode de vie plus simple, plus lent, de ralentir. Cela vient probablement d'un ou deux documentaires que j'ai écoutés quand j'étais à l'université il y a quatre ans , mentionne M. Langlois.

Chargement de l’image Émy Ruel et Marc-Olivier Langlois Photo : Radio-Canada / Jean Arel

Devant le succès grandissant de ce mode de vie, quatre étudiants du Cégep de Granby ont organisé cette exposition au Mont-Orford. La tendance était déjà grandissante avant la pandémie, mais la pandémie est venue donner un bon coup de main à cette tendance-là , explique la directrice de l'événement, Marjorie Choinière.

Cette tendance prend de l'ampleur et elle intéresse beaucoup les visiteurs. Si vous me demandez mon idéal de vie : je ne travaille plus, j'ai l'argent pour me promener, j'ai ma van life, je vois du pays, j'explore. C'est mon choix de vie numéro 1 , explique avec enthousiasme une visiteuse rencontrée au hasard.

À l'extérieur, les amateurs ont pu échanger avec d'autres passionnés tels que Sylvie Daviau et Jean Cloutier de Cowansville. C'est avec du bois de palette que ces derniers ont complètement transformé l'intérieur de leur camionnette. Une façon économique et écologique de faire les choses. Quand on fait de longs voyages, on part avec la van et quand on part pour des petits voyages, on part avec la moto , mentionne M. Cloutier. Et l'idée de la finir comme ça, on voulait que ça coûte le moins cher possible , explique Mme Daviau.

De tels véhicules sont plus qu'un moyen de transport. Ils représentent une façon nouvelle de vivre.

D'après le reportage de Jean Arel.