Tempête : encore beaucoup de dégâts dans les boisés de l’est ontarien

D’ailleurs, l’organisation Boisés Est, qui regroupe des propriétaires francophones de la région, a tenu une rencontre, samedi, avec plusieurs d’entre eux pour faire le point, échanger sur la situation et établir un plan d’action.

Il y a quelques propriétaires qui ont entrepris leur propre nettoyage. Évidemment, quand le dommage est minime, ça se fait relativement bien. Mais malheureusement, la nature de la tempête qui est survenue le 21 mai a fait qu’il y a des endroits qui sont complètement détruits , rapporte Jean St-Pierre, vice-président de l’organisation Boisés Est.

« Il y a des endroits sur le passage de la tempête qui ont été complètement aplatis et c’est vraiment impossible d’y travailler. »

C’est notamment le cas de Jeanne Drouin, qui a réalisé son rêve de retraite qui était de reprendre la ferme familiale. La tempête a laissé d’importantes marques sur la terre qu’elle entretient depuis des années, située dans le village d’Alfred. Les traces de Dame nature sont d’ailleurs toujours visibles.

Jeanne Drouin, propriétaire d'un boisé, dans l'est ontarien.

Il y a des arbres immenses qui sont tombés dans nos sentiers. Nos sentiers sont bloqués alors il faut faire de la gymnastique pour venir à bout de contourner les arbres tombés. Il y a des cèdres, de grands pins, des épinettes et de gros peupliers qui sont déracinés. Il y a énormément d'arbres, aussi, qui ont été écrasés par les plus gros , raconte-t-elle.

« On ne voit pas le bout. La forêt est impénétrable à plusieurs endroits et on ne la reconnaît pas. »