Grand Prix du Canada : climat festif pendant le cirque de la F1 à Montréal

Ni la pluie ni le temps frisquet qu’il a fait samedi n’ont rebuté les nombreux amateurs de F1 qui, vêtus d’imperméables ou munis de parapluies, ont afflué en très grand nombre vers le circuit pour assister aux séances de qualification, remportées par le pilote Max Verstappen, de l’écurie Red Bull, qui partira premier.

Ils seront quelque 100 000 amateurs à se rendre sur l’île Notre-Dame dimanche. Les Canadiens Lance Stroll (Aston Martin) et Nicholas Latifi (Williams) partiront respectivement 18e et 19e.

La nouvelle consigne selon laquelle il est interdit d’apporter ses propres boissons sur le site dans le but d’économiser quelques dollars en a surpris quelques-uns mais ne les a pas empêchés de franchir les guichets, sans leurs boissons favorites sous le bras cependant.

Il faut dire que l’entrée pour les qualifications n’est pas à la portée de toutes les bourses : plus de 140 $ le billet. Toutefois, les chanceux ont pu s’en procurer pour une centaine de dollars sur les sites de revente. Le prix d’une canette de bière est à l’avenant : 10 $ l’unité.

À ce prix, je vais n’en prendre qu’une seule , a dit un amateur nullement surpris de cette situation, tandis que d’autres ont fait valoir que cela évitera les débordements et les comportements déplacés parfois associés à la surconsommation d’alcool.

Si les gouvernements et l’industrie touristique se réjouissent des retombées économiques, il y en a aussi pour dénoncer l’envers du décor : pollution, exploitation sexuelle, rentabilité moindre qu’espéré pour l’État, des questions qu’il est impossible de passer sous silence.

L’ancien pilote Bertrand Godin, récemment intronisé au Temple de la renommée du sport automobile canadien, indique que les pilotes sont bien conscients qu’ils œuvrent dans un secteur d'activité polluant mais que l’industrie fait des efforts pour améliorer son bilan environnemental et ses voitures.

Des détracteurs

Les détracteurs sont de plus en plus nombreux à se faire entendre dans les médias et dans l’espace public, y compris, au premier chef, les intervenants auprès des victimes d’exploitation sexuelle ainsi que les services policiers, qui ont mené des activités de prévention et d’information en prévision de la tenue du Grand Prix du Canada.

Professeur agrégé à HEC Montréal, Yves-Marie Abraham n’a pas mâché ses mots samedi au micro d’Alain Gravel à l'émission Les faits d'abord. Selon lui, il est temps de mettre un terme à cette course annuelle et d’arrêter les dommages. C'est un spectacle zombie, mort-vivant, qui n'a pas d'avenir , a-t-dit.

Ray Lalonde, expert en marketing sportif et ancien membre de l’entourage du Canadien de Montréal, n’est pas d’accord, même s’il estime qu’il faut faire des progrès, notamment en matière d’environnement. Le sport-spectacle est une tendance mondiale et l’engouement se mesure partout sur la planète , rappelle-t-il.

Popularité à la hausse

La hausse de popularité se fait particulièrement sentir du côté des jeunes adultes grâce entre autres aux jeux vidéo, aux séries et aux films qui ont popularisé la course automobile. Et à voir la foule qui a assisté aux qualifications, il était facile de constater qu’il y a bel et bien une relève du côté des mordus de vitesse.

Les chiffres de la F1 à Montréal ne mentent d'ailleurs pas : les billets se sont envolés en deux heures lorsqu’ils ont été mis en vente, en décembre 2021, du jamais-vu en 30 ans.

De leur côté, les hôteliers et les restaurateurs affichent complet. Après deux années de vaches maigres, ces touristes internationaux (57 % proviennent de l'extérieur du Québec et 28 % des États-Unis) sont assurément les bienvenus.

Le Grand Prix du Canada aura lieu à compter 14 h dimanche. La journée devrait être ensoleillée, selon les prévisions météorologiques.

Avec les informations d’Hadi Hassin et de La Presse canadienne