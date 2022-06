L’art de rue pour réunir Chinatown et le Downtown Eastside à Vancouver

À Vancouver, des artistes du quartier Downtown Eastside ont exposé samedi certaines de leurs œuvres au jardin chinois classique du Dr Sun Yat-Sen, dans le quartier de Chinatown. Smokey D, l’un des artistes, souhaite changer la réputation péjorative des graffitis, affiliés au vandalisme, et réunir les deux communautés de ces quartiers par son art.

Toutes les allées et les murs des bâtiments sont une occasion de sensibiliser la population à l’art de rue pour Smokey D. L’artiste, qui a déjà dû passer huit mois en prison à cause de ses graffitis, était fier de montrer ses œuvres à l’exposition « Unity » samedi.

Ils ont été détestés pendant si longtemps, je veux les transformer en art, en une chose positive , explique-t-il.

Smokey D est bien connu dans le Downtown Eastside, témoigne Sarah Blyth, directrice générale de l’organisme Overdose Prevention Society qui œuvre dans le quartier. Il aide à construire la communauté avec son art, c’est unique et très cool , soutient celle qui est venue l’encourager lors de l’exposition.

C’est un héros ici dans la communauté, un leader. Il partage des messages pour ceux qui sont en manque de leur famille, qui ont fait des surdoses. Il fait beaucoup pour la communauté , soutient Sarah Blyth.

Respectez Chinatown

Smokey D a récemment fait le bonheur de Kim Wong dans le quartier Chinatown. Il a peint une murale et les mots Respectez Chinatown sur le store déroulant du salon de coiffure Leo Fine Hair, dont Kim Wong est copropriétaire et dans lequel il travaille depuis plus de dix ans.

Sur le côté du bâtiment, Smokey D a également utilisé des signes chinois. C’est écrit [le mot] barbier en chinois, c’est tellement bien de voir de la langue chinoise , s’enthousiasme Kim Wong.

Les barbiers, les consommateurs sont contents, je suis très heureux , ajoute-t-il, en espérant que ce nouveau design attirera davantage de clients dans la petite entreprise, après la pandémie.

Deux communautés divisées selon Sarah Blyth

Pour Sarah Blyth, l’art est une bonne manière de réunir les communautés du Downtown Eastside et de Chinatown, qui sont selon elle divisées. C’est un exemple parfait pour changer cette vision, voir les gens de la communauté travailler ensemble et apprendre à vivre ensemble , dit-elle.

Les deux communautés sont sous-desservies et sous-représentées, elles ont toutes les deux leurs défis. À Chinatown, c’est le racisme qui a un impact négatif sur la communauté, alors que dans le Downtown Eastside, c’est la stigmatisation et l’itinérance , ajoute Sarah Blyth.

C’est un temps très difficile en ce moment pour les deux communautés. Elles ont besoin que tous les paliers de gouvernement intensifient leurs efforts et travaillent ensemble. Et c’est très important qu’elles se soutiennent également.

