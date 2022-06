50 Calgariens de passage dans un centre commercial convoqués pour une sélection de jurys

Le mode d'action inhabituel a été décidé après que le tribunal a réalisé que le groupe de jurés initialement convoqué n'était pas assez grand pour un procès à venir.

Trop de jurés avaient été exemptés en raison de plusieurs facteurs, explique Donna Spaner, procureure chargée de la sélection des jurés qui était au tribunal jeudi. Parmi ces facteurs figuraient les vacances d'été et l'objet du procès, explique-t-elle.

Cela a conduit un juge du Banc de la Reine à délivrer les convocations afin de combler ce manque, explique la procureure.

« Les greffiers et le shérif se sont rendus au centre commercial et ont commencé à remettre aux membres de la foule [...] ces convocations les obligeant à se présenter au Palais de justice. J’y travaille depuis 20 ans et je n’avais jamais vu ça. »