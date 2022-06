Le Bazaart, pour permettre aux artistes de renouer avec leur clientèle

De nombreux artisans, commerçants et familles venus de partout dans la province ont participé au 47e Bazaart de la galerie d’art MacKenzie de Regina, le premier depuis le début de la pandémie.

Cet événement annuel vise le renforcement de la communauté. Cette année, le Bazaart a réuni environ 5000 personnes.

Le festival sert aussi de collecte de fonds pour soutenir les expositions et les programmes publics de la galerie d’art MacKenzie, tout en offrant aux artisans locaux l'occasion de présenter leurs œuvres et leurs entreprises.

Selon la coordinatrice des bénévoles, Carrie Smith, les petits commerces et les artisans sont ce qui fait de Regina un endroit où il fait bon vivre.

Ce qui rend le Bazaart si spécial, dit-elle, c’est que c’est un grand événement qui rassemble les gens et appuie leurs entreprises, mais pas seulement sur le plan économique. Il permet aux gens de s’entraider et de nourrir la communauté sur le plan culturel.

C’est également ce que ressent une artisane locale. Copropriétaire de Blind Dog Woodworks, Marie-Eve Duguay se réjouit des ventes de la journée.

Pour nous, deux ans, ça a été long, dit-elle. Nos clients, les festivals, l’approche client vendeur nous ont manqués. Ça fait du bien de rencontrer nos gens.

Marie-Eve Duguay a retrouvé au Festival Bazaart des clients qui avaient fait des achats dans son commerce il y a deux ans.

Elle n’est pas la seule à avoir renoué avec d'anciens clients.

C’est également le cas de la sculptrice de W.C. Keen Metal Artist, Laurette Keen.

Elle raconte qu’une femme est venue la voir ce matin. Elle a acheté une pièce en 1995 et elle l'adore. On a eu quatre ou cinq personnes qui nous ont dit qu’elles avaient acheté des œuvres il y a 25 ou 30 ans et qu’elles les aiment encore. C’est le genre de choses qu’on aime entendre!

Le festival annuel est l'occasion d'acheter des créations uniques d’artisans locaux, de manger de la nourriture préparée par des entreprises locales, de participer à des activités artistiques et d’écouter de la musique tout l'après-midi.

Avec les informations de Sasha Teman