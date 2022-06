Tous les patients d'une médecin de la clinique Jacques Cartier ont récemment reçu une lettre indiquant que cette dernière cesserait de les suivre. Garder une partie de sa clientèle aura finalement été impossible pour elle. Ni la médecin ni la clinque n'ont souhaité commenter, mais ce genre de situation en inquiète plusieurs.

C'est extrêmement triste pour tout le monde. Parce qu'on perd un médecin. Personne n'est gagnant dans cette situation-là. Cette médecin-là ne peut pas poursuivre un métier qui, je suis certaine, la passionne, explique la Dre Mélanie Béliveau. On étudie des années pour devenir médecin et les patients ont perdu leur médecin.

Dre Béliveau est omnipraticienne à temps partiel. Si ce rythme de travail lui est permis, c'est parce qu'elle a eu un cancer du sein en 2020. Cette dernière souhaite garder ce rythme plus équilibré.

« Je vis en ce moment à un rythme qui me plaît beaucoup, qui est très sain. Je ne sais pas ce qui va arriver. […] Je ne suis pas sûr que ça va être possible l'entre-deux. En ce moment parce que je reviens d'un congé de maladie, c'est accordé, c'est accepté. » — Une citation de Dre Mélanie Béliveau, médecin de famille

Pour la plupart des médecins, ralentir le rythme est presque impossible. Pour respecter leur code de déontologie, ils doivent assurer un suivi en priorité aux patients les plus vulnérables, ou les transférer à un collègue. Mais quand personne ne peut prendre le relais comme c'est le cas à la clinique Jacques-Cartier, les solutions manquent.

C'est une situation qu'on entend souvent. Ce que j'entends le plus je vous dirais, c'est les médecins en fin de carrière qui seraient prêts à continuer à donner un coup de main, mais qui envisagent de prendre leur retraite due à la surcharge et due à l'impossibilité de pouvoir alléger sa clientèle , explique le président de l'Association des médecins omnipraticiens de l'Estrie, Dr Alain Demers.

« D'une part la charge de travail est tellement grande, elle est partagée et soutenue par tout le monde, donc c'est sûr que si on enlève des joueurs, ou s'il y a des joueurs qui décident de respecter leur rythme de vie personnel, c'est injuste un peu par rapport aux autres collègues. Si moi j'en fais moins, c'est sûr que les autres à côté en font plus. » — Une citation de Dre Mélanie Béliveau, médecin de famille

Cette surcharge que connaissent les médecins omnipraticiens peut nuire à leur santé, ce qui a des conséquences néfastes sur tout le système. Si un médecin n'est pas en santé, il va prendre sa retraite plus tôt, il va voir moins de patients, il va être moins en forme, nomme le Dr Demers. Les médecins ont tous appris à soigner les autres, mais se soigner eux-mêmes très peu, et ça, cela devient une problématique.

Si moi je ne prends pas soin de ma santé, je ne serais pas assise devant vous demain matin pour vous aider. Donc on a tous avantage à trouver une solution gagnante , mentionne Dre Béliveau.

Le Programme d'aide aux médecins du Québec (PAMQ) tente de trouver des solutions. Individuellement quand les médecins nous contactent, on réfléchit avec eux à leur situation, on essaie de trouver les meilleures pistes de solutions pour eux , explique la Dre Marie-Chantal Brien, médecin-conseil au PAMQ et directrice de l'intervention et de la prévention.

Pour ceux et celles qui n'ont pas de médecin de famille, une ligne d'accès à des soins de santé par téléphone est disponible depuis vendredi. Elle permet redirigé le patient vers le bon professionnel, sans avoir à attendre à l'urgence.

D'après le reportage de Titouan Bussiere.