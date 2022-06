Le grand retour de la foire Red River Exhibition à Winnipeg

C’est un des événements familiaux traditionnels de l'été à Winnipeg. Petits et grands se donnent rendez-vous à la foire Red River Exhibition où des manèges, des comptoirs de nourriture rapide et des jeux les attendent.

Chargement de l’image Il y a de quoi s'amuser et se nourrir au Red River Ex, comme dans toutes les foires du genre. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Michel

Et cette année, même si la COVID-19 n’est pas tout à fait disparue, la fin des mesures sanitaires permet aux organisateurs de proposer un événement qui ressemble davantage à ce qu’il était avant la pandémie.

Nous sommes toujours conscients de la COVID, mais il y a un esprit de liberté dans l'air, constate le président-directeur général de Red River Exhibition Association, Garth Rogerson. Les gens sont heureux d'être dehors et de revenir à une vie normale.

Pour certains des enfants, c'est leur premier grand rassemblement public depuis la pandémie. Et parfois, le tout premier événement de leur jeune vie.

C’est le cas du fils de Kourtney Sinclair. Mon fils n'est jamais venu ici avant, dit-elle, et ma fille n'a pas participé à une foire depuis trois ans.

Mais cette mère de famille n’est pas venue sans prendre quelques précautions apprises pendant la pandémie.

Cela fait du bien d'être ici, mais j'ai plein de produits nettoyants dans mon sac : des lingettes, du gel hydroalcoolique et des masques , dit-elle.

En marge des kiosques de nourritures, des manèges et des concerts offerts dans les foires, une visite au Red River Ex est aussi l'occasion d'aller à la rencontre de l'armée de terre, de l'air et de la marine.

Les Forces armées canadiennes espèrent à travers cet événement vulgariser leurs missions auprès du grand public et peut-être, au détour d'une conversation, susciter une vocation.

Chargement de l’image Florian Vorreiter, lieutenant membre du 38e Groupe-Brigade du Canada, rencontre le public au Red River Ex. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Michel

Lieutenant membre du 38e Groupe-Brigade du Canada, Florian Vorreiter explique que le but ici n'est pas de recruter, mais c'est vraiment de créer un lien entre les forces et le public .

Les organisateurs de la foire s'attendent à recevoir entre 170 000 et 220 000 personnes au total.

Les Manitobains pourront profiter de toutes ses activités jusqu'au 26 juin.

Avec les informations d’Anne-Louise Michel