Le projet d’aménagement du parc de la forêt Boucher à Gatineau bientôt achevé

Le projet d'aménagement de la forêt Boucher à Gatineau en parc écoresponsable de proximité va bon train et devrait être complété au cours des prochains mois, selon les plus récentes mises à jour. D’ailleurs, une marche avait lieu samedi, dans les sentiers de la forêt, afin de faire découvrir les lieux aux visiteurs et d'amasser les fonds.