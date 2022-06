Effondrement partiel d’un édifice de Hamilton lors d’un incendie

L’édifice est situé au 206 rue King Ouest, près de la rue Caroline. Les pompiers sont entrés dans l'immeuble, mais ont dû rebrousser chemin pour leur sécurité à cause de la chaleur, des flammes et de la fumée, a expliqué leur chef David Cunliffe.

Ils ont donc combattu les flammes par l’extérieur. Le chef Cunliffe raconte que l’édifice s’est partiellement effondré en raison des dommages structurels importants causés par le feu.

Un restaurant dans l’immeuble voisin et un complexe d’appartement en copropriété ont aussi subi des dommages.

Les pompiers ont avisé les résidents du secteur, à un certain moment, de rester à l’intérieur et de fermer les fenêtres à cause de la fumée.

La cause de l’incendie n’a pas été déterminée. Le Bureau du commissaire des incendies a été contacté.