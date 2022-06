Grand retour en extérieur du Festival d’été francophone avec Cœur de pirate et Klô Pelgag

Alors que le Festival d’été francophone bat son plein depuis plusieurs jours à Vancouver, le grand retour des concerts en plein air a lieu ce samedi sur la 7 e avenue, après deux années de pandémie. À l'affiche : Klô Pelgag et Cœur de pirate.

Pour la première fois depuis 2019, le festival est de retour dans sa formule habituelle, avec un mélange de spectacles en salle et de présentations en extérieur. Ces dernières se tiennent sur la grande scène située en face du Centre culturel francophone de Vancouver, l’organisateur de l'événement.

Les artistes Missy D, FouKi, Bellows & Strings, Marie-Clo x éemi et Arnaud Granoux ont déjà pu performer cette semaine sur la scène intérieure du Studio 16.

Je sais qu’il y a une grande population francophone à Vancouver, de savoir que ces gens-là seront au rendez-vous, c’est super. J’espère aussi qu’il y aura des gens d’autres sphères, d’autres milieux aussi, mais je suis chanceuse d’avoir un public assez large. J’ai bien hâte! soutient Béatrice Martin, dite Cœur de pirate.

La tournée a repris de plus belle, on a ben du fun, je ne me doutais pas qu’on allait jouer à Vancouver cette année, c’est cool! , s'enthousiasme de son côté Klô Pelgag.

L’année 2021 a été fructueuse pour l'auteure-compositrice-interprète, qui a récolté 13 Félix au Gala de l' ADISQ .

Cœur de pirate a quant à elle reçu le prix de l’album francophone de l’année aux prix Juno 2022 pour son oeuvre Impossible à aimer. Cet album est sorti en octobre 2021, quelques mois après le dévoilement surprise du projet instrumental Perséides, que l’artiste a réalisé étant privé de sa voix, après une opération aux cordes vocales.

Mon rétablissement s’est bien passé, je continue à travailler très fort pour que ça continue comme ça. Mais je me dis qu’il n’y a rien qui est pris pour acquis dans la vie et qu’il faut être content de ce qu’on a , témoigne Cœur de Pirate.

Le 24 juin, les artistes de la Vallée des Loups, DJ LAF, ainsi que la révélation Radio-Canada 2021-2022, Joyce N’sana, accompagnée de Jacky Essombe, Yoro Noukoussi et Kocassalé Dioubaté, fouleront la scène du Centre culturel croate pour la suite du festival.

Le lendemain, Joyce N’sana, Jacky Essombe, Yoro Noukoussi et Kocassalé Dioubaté se produiront également lors d’un concert gratuit à la Civic Plaza de North Vancouver.

Le 33e Festival d’été francophone de Vancouver se déroule du 15 au 25 juin.

Avec les informations de Phare Ouest et Panorama