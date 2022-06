Le Géoparc de Percé espère revalider sa certification UNESCO

Les gens de l’ UNESCO sont venus nous évaluer sur les points de recommandations qu’il fallait qu’on mette de l’avant durant les quatre dernières années , explique le directeur général du Géoparc de Percé, Jonathan Blais.

Le directeur général souligne l’ajout de 11 géosites, qui sont des aires ayant une importance géologique et scientifique, depuis l’obtention de la certification UNESCO en 2018.

On est sur une très bonne voie. On veut que ça continue pour un prochain mandat, c’est le mot d’ordre , ajoute-t-il.

Chargement de l’image Jonathan Blais, directeur général du Géoparc de Percé. Photo : Radio-Canada / Luc-Manuel Soares

Selon Jonathan Blais, cette certification apporte une visibilité à l’international et permet d’attirer une clientèle niche dans le géotourisme et au niveau de l’écologie .

Selon le site internet de l’ UNESCO , les géoparcs sont des zones géographiques uniques et unifiées où des sites et des paysages d’importance géologique internationale sont gérés en vertu d'un concept holistique de protection, d’éducation et de développement durable .

Il existe 177 géoparcs mondiaux UNESCO dans 46 pays, dont cinq au Canada. Celui de Percé est devenu le premier géoparc à obtenir le label au Québec.

Le Géoparc de Percé obtiendra une réponse dans les prochains mois.

Avec les informations de Bruno Lelièvre