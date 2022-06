Des composteurs désormais offerts aux résidents du Témiscouata

La Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata (RIDT) mise sur le compostage citoyen pour répondre à l’obligation de réduire la production de matières organiques. Durant tout le mois de juin et une partie de juillet, 9600 bacs de compostage seront distribués à la population du Témiscouata.

La collecte d’un bac brun serait trop coûteuse et difficilement applicable au Témiscouata, tant le territoire est grand et la population dispersée.

On voulait éviter de faire passer un camion à chaque porte des 10 000 foyers chaque semaine , explique le directeur général de la RIDT, Maxime Groleau. L’alternative qu’on a trouvée c’était de distribuer gratuitement à des gens des composteurs domestiques pour qu’ils puissent faire du compost chez eux directement et éviter de transporter de la matière inutilement.

Selon l’organisme, chaque habitant du Témiscouata produit 270 kg de déchets par an dont plus du tiers sont composés de matières compostables.

Qui plus est, l’initiative permet aux citoyens d’épargner. Selon la RIDT, l’ensemble du Témiscouata économisera 350 000 dollars en évitant de faire une troisième collecte. Ça revient à 45 $ par foyer qu’on n’a pas à payer parce que les bacs sont tout à fait gratuits. Ça règle un problème et ça nous fait épargner en taxe municipale , soutient le conseiller municipal de Biencourt Daniel Dumont.

Discipline citoyenne

Des séances publiques d’information se tiendront partout sur le territoire dans les prochaines semaines. Samedi matin, les citoyens de Biencourt ont pu assister à une présentation et recevoir un composteur domestique gratuitement. Certains résidents se montraient déjà convaincus, d’autres ont besoin de plus de temps.

On cherchait un mode de vie plus écologique, plus en contact avec la nature. Je voulais même acheter un compost, et là gratuitement, j’ai reçu un composteur. Je suis très contente , témoigne la résidente Kelaine Azevedo.

Réal Jean est plus réticent. Le compostage, ça a toujours été ça pour moi : des mauvaises odeurs, ça peut attirer des bébites. [La séance d’information à Biencourt] ça m’a convaincu un peu, mais pas encore à 100 %.

« Ce qu’on essaie d’expliquer aux gens, en faisant l’effort eux-mêmes pour l’ensemble de la collectivité, en ce moment, ça leur coûte rien de plus. » — Une citation de Maxime Groleau, directeur général de la Régie intermunicipale de déchets du Témiscouata

Le directeur général de la Régie reconnaît que le plus grand défi sera de convaincre les résidents d’ancrer la pratique dans leurs habitudes.

Environ 20 % des gens faisaient déjà du compostage, constate le directeur général de la RIDT. On voit l’engouement que les gens ont à essayer. Mais on va avoir du travail de sensibilisation pour que les gens continuent à le faire , croit-il.

Pour les institutions, 120 bacs de gros formats seront installés à travers toutes les municipalités de la MRC à compter de la fin du mois de juin. Le contenu sera ensuite envoyé une fois par semaine à l’usine de biométhanisation de la SÉMER à Cacouna pour y être traité. La RIDT a conclu une entente d’environ deux ans et demi pour que ces matières y soient traitées.

Ceux qui ne désirent pas composter à leur lieu de résidence pourront aller porter leurs matières organiques dans ces conteneurs commerciaux, explique Maxime Groleau.

L’implantation de ce projet de gestion des matières organiques représente des investissements de près de 1,2 million de dollars. La Régie a obtenu diverses subventions pour mener à bien ce projet et aura donc à assumer une portion des coûts d’environ 250 000 dollars.

