Folk on the Rocks : les organisateurs examinent le passeport vaccinal obligatoire

À la suite de plaintes, les organisateurs du festival de musique Folk on the Rocks, qui a lieu en plein air en juillet à Yellowknife, réévaluent leur exigence de vaccination contre la COVID-19 actuellement en place.

La directrice générale et artistique du festival, Carly McFadden, explique que les organisateurs lanceront une enquête en ligne à partir de lundi, et ce jusqu’à vendredi afin d’obtenir les avis des détenteurs de billets, des annonceurs, des vendeurs et des bénévoles.

Si la politique de vaccination est modifiée, l’annonce devrait avoir lieu la semaine du 27 juin, et si elle est supprimée, les détenteurs de billets actuels mécontents de la décision pourront obtenir un remboursement complet.

Le festival se déroule du 15 au 17 juillet et cette année, toute personne âgée de plus de cinq ans devra présenter une preuve de vaccination contre la COVID-19 ou d'exemption médicale. C'est la première année que le festival exige une forme de passeport vaccinal alors que la grande majorité des entreprises et organisations du territoire ont levé leurs exigences au printemps.

Carly McFadden explique que l’an dernier, une preuve de vaccination n’était pas obligatoire, car tout le monde ne pouvait pas être entièrement vacciné à l’époque et que le territoire était également beaucoup plus fermé .

« Même décembre 2021, date à laquelle nos billets ont été mis en vente, était une période vraiment différente de [...] maintenant. Omicron prenait en quelque sorte le relais et nous pensions vraiment que c'était le meilleur moyen de protéger notre communauté et de nous assurer d'avoir un festival qui ne se transforme pas en un [foyer d’infection de grande ampleur]. » — Une citation de Carly McFadden, directrice générale et artistique, Folk on the Rocks

Vente des billets en augmentation

Carly McFadden dit que même avec la nouvelle exigence d’une preuve vaccinale, les ventes de billets ont augmenté de 40 % par rapport aux années précédentes, avec de nombreuses ventes de billets hors du territoire.

La semaine dernière, une publication sur un groupe Facebook populaire de Yellowknife se plaignant de la politique de vaccination du festival a suscité des dizaines de commentaires critiquant cette décision.

Carly McFadden explique que le festival a également reçu beaucoup de messages. La directrice précise que l’équipe du festival souhaitait attendre d’avoir une meilleure idée de ce à quoi juillet allait ressembler avant de réviser cette politique.

Dave Heron, bénévole de longue date du festival, dit qu'il ne fera pas de bénévolat cette année si la politique ne change pas.

Je pense que le passeport vaccinal était une bonne idée quand il était nécessaire. Je ne pense pas qu'il soit encore nécessaire et qu'une personne se fasse vacciner ou non est son choix personnel , assure-t-il.

D’après les informations d’Hilary Bird