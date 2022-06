51 agriculteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont réclamé une aide financière

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne, a indiqué à Radio-Canada que 51 agriculteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont déposé une demande de dommages à la Financière agricole du Québec (FADQ) vendredi soir, à cause des pluies abondantes qui s’abattent sur la région.

Les secteurs les plus affectés sont ceux du Lac-Saint-Jean Ouest et du Lac-Saint-Jean Est. L’accumulation d’eau dans les champs ne se résorbe pas et l’utilisation de machinerie lourde est très difficile. De nombreux agriculteurs n'ont pas été en mesure de semer.

« 51 demandes, des producteurs ou des productrices […] du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C’est là que l’intervention commence, a alors indiqué le ministre en entrevue au Téléjournal. C’est là qu'il y a des avances en capital qui pourront être assurées. »

À l’origine, le programme de la Financière agricole du Québec ne prévoit pas de remboursements pour les agriculteurs qui ne sont pas en mesure de semer.

La Financière est là, mais les producteurs qui n’ont pas semé ne sont pas assurables, donc il faut trouver des solutions qui soient correctes pour eux et qu’ils puissent passer à travers cette période , dit de son côté la députée provinciale, Nancy Guillemette.

Tard vendredi soir, la Financière agricole du Québec a justement mis en place un comité de suivi régional pour venir en soutien aux agriculteurs et agricultrices du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Actuellement, le ministre Lamontagne n’est pas en mesure d’évaluer les montants qui seront versés aux agriculteurs.

L’UPA estime qu’il y aura des millions de dollars de pertes en raison du retard des semences.

« Rien ne se résoudra en 24 heures, mais qu’ils soient rassurés ils seront pris en charge. » — Une citation de André Lamontagne, Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

Depuis que je suis en poste, depuis 2018, on a vécu deux sécheresses historiques, de grandes grêles, la crise du propane, énumère le ministre. On est toujours arrivé à un point où les agriculteurs et les agricultrices sont soutenus , rassure-t-il.

Selon une entrevue de Jean-François Coulombe.