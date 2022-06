Québec promet de nouvelles aires protégées en Abitibi-Témiscamingue

En Abitibi-Témiscamingue, le gouvernement prévoit agrandir la réserve de biodiversité projetée des Basses-Collines-du-Ruisseau-Serpent au sud du Témiscamingue et la réserve de biodiversité projetée de la Rivière-Dumoine située entre l'Abitibi-Témiscamingue et l'Outaouais.

Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques Benoit Charette indique que les territoires visés ont été déterminés lors de travaux de concertation avec des intervenants régionaux et autochtones.

Une nouvelle qualifiée d'excellente par la présidente du Conseil régional de l'environnement Jacinthe Châteauvert.

Ça fait tellement d'années qu'on attend que le gouvernement statue sur des projets de réserves de biodiversité ou d'aires protégées. Et le fait d'en nommer 11 nouvelles au Québec dont 2 qui sont situées une complètement en Abitibi-Témiscamingue et l'autre mitoyenne , c'est quelque chose qui était vraiment intéressant à protéger , dit-elle.

C'est juste particulier que ça arrive un peu avant les élections, à la fin de la session parlementaire , ajoute la responsable.

L'Action Boréale sceptique

L'Action Boréale fait aussi le lien entre cette annonce et l'élection provinciale du mois d'octobre.

Le président Henri Jacob rappelle que les aires ont été entérinées il y a une dizaine d'années par les différents partenaires.

Il préfère mettre de l'avant les 83 projets d'aires protégées que Québec a abandonnés en février 2021.

« On nous a enlevé 83 aires protégées, et aujourd'hui en année électorale, on laisse croire qu'on nous fait un cadeau en en remettant pour à peu près la valeur de moins de 1 % du territoire d'aires protégées. » — Une citation de Henri Jacob

En fin de compte, c'est simple et malheureusement, moi je ne peux pas comme les groupes du sud applaudir parce que je trouve que c'est un genre d'arnaque. Deux ans avant on nous les enlève, là on nous en donne le quart, on devrait supposément applaudir à ça. Pour moi c'est un non-sens. Ça ne se peut pas qu'après avoir enlevé tant de territoire et nous en redonner un petit morceau et s'imaginer qu'on va se mettre à applaudir , explique Henri Jacob.

Selon Henri Jacob, rien ne garantit que les aires projetées seront protégées comme promis.

Le gouvernement n'a pas dit maintenant ces aires là vont être décrétés comme aires protégées, c'est ça qu'il aurait dû faire au minimum, s'il avait voulu être honnête cette fois-ci.[...] Une aire projetée, il n'y a pas de garantie que d'ici la fin, on ne nous les enlèvera pas , s'inquiète Henri Jacob.

Le ministère de l'Environnement indique par ailleurs que la délimitation et la superficie totale des nouveaux territoires annoncés sont encore approximatives et qu'elles pourraient être modifiées.

Mais le gouvernement se donne des moyens d'assurer la protection légale de territoires et les soustrait aux nouvelles activités industrielles, d'exploitation et de transport des ressources naturelles jusqu'à l'octroi d'un statut de protection.