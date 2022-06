Veille d’orages violents à Calgary, dans le centre et l’est de l’Alberta

La pluie devrait continuer en Alberta cette fin de semaine, avec des veilles d'orages violents en vigueur pour la ville de Calgary, ainsi que pour une grande partie du centre et de l'est de la province.

Environnement et Changement climatique Canada a émis une veille d'orage violent, ce qui signifie que les conditions sont favorables au développement d'un orage. Ces régions sont concernées :

Calgary;

Airdrie, Cochrane, Olds, Sundre;

Bonnyville, St. Paul, Cold Lake, Lac La Biche;

Brooks, Strathmore, Vulcan;

Drayton Valley, Devon, Rimbey, lac Pigeon;

Drumheller, Three Hills;

Fort Saskatchewan, Vegreville, Redwater, Smoky Lake;

Hanna, Coronation, Oyen;

Leduc, Camrose, Wetaskiwin, Tofield;

Lethbridge, Taber, Milk River;

Lloydminster, Wainwright, Vermilion, Provost;

Medicine Hat, Bow Island, Suffield;

Okotoks, High River, Claresholm;

Red Deer, Ponoka, Innisfail, Stettler.

Samedi après-midi, des orages se formeront le long des contreforts, puis se dirigeront vers l'est ce soir, selon Environnement Canada. Certains de ces orages pourraient devenir violents et produire de la pluie forte, des vents forts et de la grosse grêle.

Environnement Canada rappelle qu’en cas de tonnerre, il faut s’abriter à l'intérieur.

La saison des inondations continue

Vendredi, la Ville de Calgary a annulé son état d'urgence local, qui était entré en vigueur lundi, alors que la Ville se préparait à d'importantes précipitations.

La mairesse Jyoti Gondek a déclaré vendredi qu'un système météorologique en approche se déplaçait plus au sud que prévu initialement. Plusieurs jours de pluie, ainsi que le ruissellement de la fonte des neiges des montagnes, avaient gonflé les rivières Bow et Elbow à Calgary.

Bien que les niveaux de la rivière soient élevés, le risque d'inondation à Calgary est passé pour l'instant, a expliqué Jyoti Gondek, et l'ordonnance n'est plus nécessaire. Nous sommes toujours au milieu de la saison des inondations, s'il vous plaît assurez-vous de rester en sécurité , a-t-elle déclaré.

Certains parcs provinciaux demeurent fermés en raison des niveaux d'eau élevés. Le gouvernement continue de publier des mises à jour  (Nouvelle fenêtre) .