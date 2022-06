Des piscines de Toronto rouvrent malgré une pénurie de sauveteurs

La ville de Toronto ouvre 10 de ses piscines extérieures samedi et sept des 10 plages de la métropole commenceront à être surveillées à plein temps dès lundi, alors qu’elle fait face à une pénurie de sauveteurs.

Selon la Ville, deux des plages ne seront surveillées que plus tard en été, soit Gibraltar Point et Ward’s Island, en raison de ce manque de sauveteurs. Pour cette même raison, une autre plage, Hanlan’s Point, ne sera surveillée que les fins de semaine.

La Ville Reine dit avoir besoin de 1 000 sauveteurs pour surveiller les plages, les piscines extérieures et intérieures. Il lui en manque environ 140 pour atteindre cet objectif.

Elle doit également embaucher plus de 100 surveillants de pataugeoire.

Le maire de Toronto John Tory affirme que la Ville travaille en ce moment dans le but d’avoir plus de sauveteurs disponibles. Il cherche notamment des sauveteurs qui sont déjà formés, et d’améliorer le programme de formation pour rattraper le temps perdu pendant la pandémie .

Selon M. Tory, le manque de maîtres nageurs est dû à la fermeture des piscines et à la mise en veilleuse des programmes de formation des sauveteurs au cours des deux dernières années.

Il encourage toute personne qualifiée à postuler pour un de ces postes.

Selon la Lifeguarding Academy, le processus pour obtenir les qualifications nécessaires peut être aussi court que huit jours.

Pedram Ghafoori, qui travaille à l'académie comme instructeur principal, certifie environ 40 sauveteurs par mois. Mais selon lui, il n'y a pas assez de centres de formation pour répondre à la demande.

« Il y a toujours eu une pénurie, même avant la COVID-19. La pandémie n’a qu'empiré la situation. » — Une citation de Pedram Ghafoori, instructeur principal de la Lifeguarding Academy

Il croit qu’une rémunération plus élevée pourrait encourager les gens à travailler en tant que sauveteurs été après été.

Je pense que beaucoup de gens décideraient de rester maîtres nageurs plutôt que de le considérer comme un poste à temps partiel en attendant d’obtenir un emploi à temps plein , souligne-t-il.

À partir du 18 juin, la piscine municipale Alex Duff, le centre communautaire Heron Park, la piscine extérieure de High Park, le centre Grandravine, la piscine extérieure Kiwanis, le centre de loisir McGregor Park, le parc Monarch, la piscine extérieure Parkway Forest, la piscine extérieure Pine Point Park et la piscine extérieure West Mall seront ouverts les fins de semaine et les soirs.

À partir du 20 juin, des sauveteurs seront en service et surveilleront les plages de Bluffer's Park, Cherry, Centre Island, Kew-Balmy, Marie Curtis, Sunnyside et Woodbine de 10 h 30 à 19 h 30, sept jours sur sept.

Toutes les piscines extérieures de Toronto seront ouvertes à partir du 30 juin.