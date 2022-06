Arntfield inaugure son nouveau centre communautaire, plus de deux ans après un incendie

Les citoyens et les organismes communautaires n'y avaient plus accès depuis plus de deux ans.

La salle communautaire a été fermée en 2019 puisqu'elle ne répondait plus aux normes de sécurité incendie, puis un feu est survenu lors des rénovations.

Chargement de l’image Le centre communautaire du quartier d'Arntfield. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Le président du club de l'âge d'or et de l'amitié d'Arntfield, Serge Villeneuve, se réjouit de la réouverture des locaux.

Quand on parle de dards, de Zumba, de yoga, de rassemblements pour des soupers de fête. C’est une salle pour la communauté. C’est vraiment adéquat et on pourrait dire que les rénovations, c’est wow! , lance-t-il.

Nicole Plourde, membre du centre d’entraide d’Arntfield, abonde dans le même sens.

Je ne pensais pas voir ça de mon vivant parce que je me disais que ce ne serait pas si beau que ça, et finalement, toutes nos attentes sont comblées , reconnaît-elle avec émotion.

Chargement de l’image Le comité Centraide d'Arntfield utilise une des salles du nouveau bâtiment pour les activités avec les métiers à tisser. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Le montant total des rénovations effectuées s’élève à 1,5 million de dollars.

Le bâtiment comporte une salle pour les réceptions au sous-sol, une bibliothèque, des locaux pour le comité Centraide ainsi que pour le club de l'âge d'or, et d’autres salles disponibles pour d’éventuelles activités.

On a aussi ajouté un ascenseur et des installations sanitaires plus accessibles.

C’était une de nos priorités de le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite, souligne le conseiller municipal du district Kekeko, Cédric Laplante. Quand on a un comité de l’âge d’or ou des gens du milieu qui vieillissent, on n’a pas le choix de le rendre accessible. Donc pour nous, c’est vraiment un plus.

La mairesse de Rouyn-Noranda Diane Dallaire se dit heureuse pour les citoyens qui retrouvent un lieu pour se rassembler.

Pour effectuer les rénovations, ça a été fait en consultation avec les organismes pour s’assurer que ce que l’on faisait répondait à leurs besoins. Alors il y a eu une prévisite avec les responsables des organismes et ils se sont tous dits très satisfaits , indique-t-elle.

La salle de réception remplit son mandat dès son inauguration : le récit de contes et une soirée dansante ont lieu samedi après-midi.