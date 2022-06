Fusillade de la police dans le North End : 1 mort

Dans un communiqué publié vendredi soir, la police a signalé un incident impliquant un agent de police avec un homme à l'intersection de la rue Salter et de l'avenue Mountain vers 16 h 15.

L’homme est décédé peu après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital, précise la police.

La police n'a fourni aucune indication sur le nom et sur l’âge de la victime. Elle n'a non plus divulgué aucun détail sur les circonstances qui ont conduit à la fusillade.

L’enquête découlant de cet incident a été confiée à l'Unité d'enquête indépendante du Manitoba.

L’ organisme de surveillance de la police enquête sur tous les incidents graves impliquant des agents de police en service ou non au Manitoba.