Sainte-Germaine-Boulé ouvre les portes de son église

Les deux groupes étaient de la programmation du festival en 2020, mais l’organisation avait repoussé l’événement en raison de la pandémie.

L'occasion pour tenir une journée porte ouverte sur le patrimoine religieux de la municipalité.

Les visiteurs sont attendus pour faire le tour de l'église du village et en apprendre davantage sur l'édifice construit en 1940.

Au programme visite avec un accompagnateur pour une visite guidée, explique l'un des organisateurs Arnold Jalbert.

On a au-dessus de 2000 artefacts qui ont été ramassés avec les années ou donnés, on a fait de la place pour avoir cette collection-là. On a des meubles qu'on a acquis les biens du presbytère, on a voulu les mettre en valeur dans l'église. C'est surtout religieux , dit-il.

Nous autres on appelle ça exposition Joseph-Alfred Roy, le curé fondateur de St-Germaine et on a voulu lui dédier l'exposition, c'est un curé vraiment exceptionnel , ajoute Arnold Jalbert qui mentionne que les collections sont uniques et que plusieurs visiteurs reviennent pour faire le tour de l'église.