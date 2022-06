L’enclave russe de Kaliningrad ne peut plus importer de biens via la Lituanie

La nouvelle de l'interdiction a été annoncée vendredi, dans une vidéo publiée par le gouverneur de la région, Anton Alikhanov.

La liste des sanctions de l' UE comprend notamment le charbon, les métaux, les matériaux de construction et les technologies de pointe. Il s’agit d’environ 50 % des articles importés par Kaliningrad, selon M. Alikhanov.

Chargement de l’image Des camions à la frontière lituanienne avec l'enclave russe de Kaliningrad (archives) Photo : Getty Images / Paulius Peleckis

Son entrée en vigueur immédiate a été confirmée par le service public des chemins de fer lituaniens dans une lettre adressée à ses clients.

Un porte-parole du service a confirmé le contenu de la lettre, mais a refusé de faire d'autres commentaires. Le ministère des Affaires étrangères n'a pas encore réagi.

Le vice-ministre lituanien des Affaires étrangères, Mantas Adomenas, a déclaré au radiodiffuseur public que son institution attendait des éclaircissements de la part de la Commission européenne sur l'application des sanctions européennes au transit de marchandises de Kaliningrad .

Coincée entre la Pologne et la Lituanie, membres de l' UE et de l' OTAN , Kaliningrad est approvisionnée par la Russie via des chemins de fer et des gazoducs passant par la Lituanie.

Abritant le quartier général de la flotte russe de la Baltique, l'enclave a été prise à l'Allemagne nazie par l'Armée rouge en avril 1945 et cédée à l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale.