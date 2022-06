L’accès aux belvédères de la région Matapédia-Les Plateaux devient payant

Il coûtera maintenant 10 $ aux visiteurs pour accéder aux belvédères de Matapédia, de Saint-André-de-Restigouche et au site de Saint-Alexis-de-Matapédia, dont la nouvelle structure est actuellement en construction.

Les résidents des Plateaux bénéficieront toutefois d'un tarif réduit.

Franceska Desmarais, agente de développement touristique de Matapédia et Les Plateaux, affirme que la tarification était nécessaire pour financer l'entretien des différentes structures.

Des grandes structures comme ça, c’est toujours difficile à entretenir chaque année, et on veut surtout conserver notre beau paysage et protéger notre belle région. L’argent amassé va vraiment servir à promouvoir et protéger la région , explique-t-elle.

Chargement de l’image Franceska Desmarais, agente de développement touristique de la région Matapédia-Les Plateaux Photo : Gracieuseté de Franceska Desmarais

De nouveaux belvédères

La Route des belvédères comptera deux autres structures. Un cinquième belvédère sera finalement aménagé à Saint-François-d'Assise. Une nouvelle structure sera aussi construite à l'Ascension-de-Patapédia. Toutefois, ils ne seront pas accessibles au public cette saison-ci.

Les nouvelles structures devraient être prêtes pour l'été 2024.

Environ 25 kilomètres de sentiers seront d’ailleurs développés à Saint-François d’Assises, au départ du Camp de bûcheron.

Le carrefour d'accueil, qui a pignon sur rue sur la route 132 à Matapédia depuis 2021, a ouvert ses portes samedi.