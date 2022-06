Une infirmière en visioconférence pour accueillir les patients au CHUL

Ce prétriage est réalisé par une infirmière enceinte qui est basée dans un bureau à proximité de l’urgence , mais en visioconférence pour éviter les contacts directs avec la clientèle pour sa sécurité, précise Jean-Thomas Grantham, porte-parole au CHU de Québec.

« Temporairement, il s’agit d’une affectation durant le quart de soir pour accommoder l’infirmière enceinte qui s’est montrée volontaire à participer à ce projet-pilote. L’objectif est de réaliser ce projet-pilote sur un quart de 11h à 19h durant la semaine et la fin de semaine. » — Une citation de Jean-Thomas Grantham, porte-parole au CHU de Québec

Le CHU espère ainsi diminuer les délais d'attente et jouir d'une ressource qu'il n'aurait pas en temps normal. Une autre infirmière, qui aurait été en présentiel pour procéder au prétriage, pourra être affectée à d'autres tâches.

Chargement de l’image Le prétriage des patients pourrait se faire par visioconférence. Photo : Courtoisie

L'infirmière à travers l'écran procède notamment au questionnaire de dépistage de la COVID-19 et demande les raisons de la visite pour déterminer la priorité de triage. L’usager est par la suite, dirigé à l’inscription pour effectuer l’ouverture du dossier , précise le CHU.

La durée du projet-pilote n’a pas été déterminée et sera réévaluée sur une base régulière, assure l'organisme.

Confidentialité

Des membres du personnel du CHU qui se sont confiés à Radio-Canada disent craindre des enjeux de confidentialité. Certains patients, selon eux, doivent parler plus fort pour se faire entendre par l'infirmière qui n'est pas en présentiel.

À ce jour, nous n’avons pas reçu de plainte de la part de la clientèle à propos du projet , indique le CHU.

N'empêche, le projet pilote soulève une problématique plus large selon la présidente du syndicat interprofessionnel du CHU de Québec, Nancy Hogan. On prend ce qui est possible. On manque tellement de monde. Quand on a pas de lit, quand on manque de monde, on essaye de trouver des solutions. On est toujours entrain de patcher des trous. C'est pathétique, ça fait des mois que ça dure.

Bonne initiative

Cette initiative du CHU est bien accueillie chez certains patients. Toutes les mesures, toutes les possibilités qu'on envisagera, y compris ce qui se passe au CHU de Québec, pour permettre aux gens de voir enfin un médecin ou un professionnel de la santé, sont les bienvenus , indique le président du Conseil de protection des malades, Paul Brunet.