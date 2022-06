Des Saskatchewanais s’inquiètent de leur capacité à payer ce dont ils ont besoin

Sept répondants sur 10 d’un sondage s'inquiètent de leur capacité à payer tout ce dont ils auront besoin au cours des six prochains mois.

Le sondage réalisé par CBC Saskatchewan en partenariat avec le Canadian Hub for Applied and Social Research CHASR de l'Université de la Saskatchewan fait ressortir les précautions que prennent les Saskatchewanais face à l’inflation.

L’étude montre que les gens modifient leurs habitudes de transport, réduisent leurs activités de loisirs et leurs passe-temps, réhypothéquent leur maison ou déménagent dans un logement moins coûteux.

Par ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux à recourir aux banques alimentaires et aux frigos communautaires pour s’alimenter.

C'est une proportion assez importante de résidents de la Saskatchewan qui tirent la sonnette d'alarme , a déclaré le directeur du CHASR , Jason Disano.

Méthodologie Un total de 400 personnes ont été interrogées par téléphone auprès d'un échantillon aléatoire du 1er au 10 juin. La marge d'erreur du sondage est de plus ou moins 4,9 pour cent, 19 fois sur 20.

L'enquête a aussi révélé que les personnes dans la tranche d’âge de 18 à 34 ans sont celles qui ressentent de manière disproportionnée l'impact de l'inflation.

Ce que nous constatons, c'est que pour les jeunes qui commencent à s'établir, à entrer sur le marché du travail, à acheter une maison, l'inflation ajoute des problèmes supplémentaires , a souligné M. Disano.

Il a précisé que le groupe est plus susceptible que tout autre de modifier ses projets de vacances, de contracter un prêt, d'attendre avant de payer ses factures, de trouver un autre emploi et de vendre des biens personnels.

Jessi Bolton, 19 ans, qui travaille dans une entreprise de camionnage de Saskatoon, a confirmé que ses factures d'épicerie ont doublé.

Je travaille de neuf à cinq, mais c'est difficile de suivre le rythme , a-t-elle dit.

Pour aider les Saskatchewanais à faire face aux conséquences de l’inflation, le premier ministre Scott Moe a évoqué la possibilité de soulager les consommateurs si les prix des ressources naturelles restent élevés.

"Nous chercherions des moyens de rendre cet argent d'une manière ou d'une autre [aux Saskatchewanais] , peut-être par la réduction de la dette, peut-être par l'envoi de fonds à la population de la Saskatchewan ", a-t-il dit lundi.

La vice-première ministre et ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, a récemment annoncé un soutien financier de 8,9 milliards de dollars pour aider les Canadiens à faire face à la hausse de l'inflation.

Avec les informations de Yasmine Ghania