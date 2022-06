Orage violent : encore plusieurs semaines pour ramasser les arbres à Ottawa

Vraiment, on n’a pas arrêté. Les opérations ont continué sept jours sur sept , détaille Alain Gonthier, directeur général des travaux publics pour la Ville.

Radio-Canada a rencontré M. Gonthier vendredi au parc Aladdin, dans le sud d’Ottawa, où des équipes s’affairaient avec des camions et des tronçonneuses. Quatre semaines après que la capitale eut été secouée par un violent derecho, le nettoyage a bien avancé, ajoute-t-il, mais les travaux pour retirer les arbres tombés dans les parcs et aux abords des routes vont encore s’échelonner sur plusieurs semaines.

Chargement de l’image Il faudra encore deux ou trois semaines pour terminer le nettoyage des débris dans les parcs et aux abords des routes, prévoit la Ville. Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Dans un premier temps, il faudra encore deux ou trois semaines pour terminer la collecte des débris et des broussailles.

Cela permettra à la Ville d'ensuite finir le ramassage des arbres.

Ce processus sera lent, prévient M. Gonthier. J’anticipe que cette opération va continuer pendant une bonne partie de l’été. [Ce délai est attribuable] au nombre d’arbres qui ont été endommagés. C’est aussi une opération qui requiert de l’équipement et du personnel spécialisés , explique le gestionnaire.

Les employés des travaux publics pourront ensuite retirer les souches des arbres ramassés.

Chargement de l’image Des opérations de nettoyage étaient en cours au parc Aladdin, dans le sud d'Ottawa, vendredi. Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Les besoins accrus et la pression exacerbée sur le service des travaux publics dans les dernières semaines auront une incidence sur ses autres opérations. C’est certain qu’il y aura [des] travaux, comme les nids-de-poule et la réfection des trottoirs, pour lesquels il y aura un certain retard. Mais on met tous les efforts pour le rattraper, avec des heures prolongées et plus d’entrepreneurs qui nous aident , explique Alain Gonthier.

Des boisés à nettoyer

Ailleurs dans la région, l’Association française des propriétaires de boisés privés de l’Est de l’Ontario (Boisés Est) tient samedi un atelier d’une journée sur les meilleures pratiques à adopter. Cette activité se déroule jusqu’à 15 h, à Curran.

Avec les informations d'Aïda Semlali et d'Alexandra Angers