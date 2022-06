Le Grand Prix du Canada, une aubaine financière pour les commerçants montréalais

En plus des visiteurs du pays, le Grand Prix du Canada accueille une clientèle internationale très prisée, composée essentiellement d'Américains et de Mexicains.

Les gens sont là pour célébrer, ils dépensent sans compter , affirme Naïm Guessous, concierge à l’hôtel, Fairmont Reine Élizabeth de Montréal.

À l'hôtel Sofitel Montréal Le Carré Doré, on se frotte déjà les mains. Les chambres se détaillent entre 1000 $ et 3000 $ la nuit, des prix qui sont au-delà du tarif moyen de 500 $ pour le Grand Montréal. Le restaurant de l'hôtel a aussi affiché le plein pour la fin de la semaine.

Après deux années complexes, retrouver les hôtels pleins, une ville pleine [­­­…], c’est juste du positif pour la ville et sa notoriété , se réjouit Marc Pichaud, directeur du Sofitel Montréal Le Carré Doré.

Avec l'évènement du Grand Prix, le taux d’occupation des hôtels du centre-ville de Montréal est de 97 %.

Au restaurant Soubois, on affiche aussi le sourire. Ici, c'est le champagne qui fait l'affaire du restaurateur.

Nous avons 650 bouteilles en stock, qui se détaillent 1450 $ à l'unité pour la fin de la semaine , fait savoir le copropriétaire du restaurant, Alexandre Brosseau. Du jeudi à dimanche, ça représente [ce qu'on gagne] environ un mois et demi de revenu en opération normale , ajoute-t-il.

La Formule 1 aurait contribué à hauteur de 63 millions de dollars au PIB en 2019, l'année de sa dernière organisation avant la COVID-19.

Des questions sur sa rentabilité

La Formule 1 ne fait pas que rapporter, à en croire Frank Pons, directeur de l'Observatoire international en management du sport de l'Université de Laval.

Il faut se méfier de l'ensemble des retombées économiques, il ne faut pas oublier d'y inclure les coûts, ce qui n'est pas tout le temps fait. Et les coûts sont assez importants , souligne-t-il.

La Société du parc Jean-Drapeau a dépensé 90 millions de dollars depuis cinq ans, sans compter les quelque 20 millions de dollars que verse le gouvernement au groupe Formula One.

Toutefois, les coûts importants ne représentent aucun danger pour l'avenir de la Formule 1, qui accueille de plus en plus de jeunes adeptes, attirés par la populaire série documentaire de Netflix Drive to Survive, et qui constituent sa clientèle d'avenir.

On est de mieux en mieux positionnés, parce qu’on est présents comme Grand Prix, et qu’on profite de ce renouveau de la Formule 1, et on va en profiter à Montréal pour les années qui viennent également , estime M. Pons.

Avec les informations de Jean-Philippe Hughes