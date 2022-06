Toute une ville derrière son président d’acier

Une ville qui ne peut renier son histoire minière. Il suffit de contempler les longues cheminées des nombreuses aciéries qui semblent défier le temps.

Chargement de l’image Kryvyï Rih ne peut renier son histoire où la sidérurgie occupe une grande place. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Certaines parties de cette longue ville ressemblent à des villages ruraux en ruines, avec des maisons en briques et des bâtiments aux allures nettement soviétiques. Peuplée de plus de 600 000 habitants, la municipalité a ce petit côté un peu gris des villes sidérurgiques, mais a aussi surtout cette volonté dure comme l’acier de se défendre pour sa survie.

Chargement de l’image La ville de Kryvyï Rih ne peut cacher son passé soviétique. Photo : Radio-Canada

Une forteresse métallurgique

Lorsque les Russes ont tenté de prendre la ville natale du président Zelensky avec une colonne de chars dans les premiers jours de la guerre, ils ont obtenu une réponse typique d’une ville d’acier : la piste de l'aéroport a été bloquée par de gros camions et la route menant à la ville voisine de Mykolaïv a été fermée grâce à des camions miniers géants, environ 40 minutes avant l'arrivée d'un convoi russe.

Le genre de réaction qui ne surprend guère les résidents de Kryvyï Rih, des gens d’honneur, de parole et d’action, explique Sergey Milutin, tout comme l’enfant chéri de la ville, le président ukrainien, ajoute-t-il.

Chargement de l’image Sergey Milutin, maire adjoint de Kryvyï Rih Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Il sait de quoi il parle, il a rencontré Volodymyr Zelensky pour la première fois à l'âge de 17 ans en 1996, alors qu’ils se mesuraient tous deux dans un concours populaire d'improvisation télévisée et d'écriture comique. Une compétition amicale que le futur président a remportée.

Un président très aimé

Le solide gaillard, qui est devenu aujourd’hui le maire adjoint de la Ville, reconnaît les caractéristiques d’un homme qui vient d’une ville ouvrière. Pour être un bon leader, vous devez asseoir votre autorité et vous obtiendrez le respect; et c’est ce que le président a toujours fait au long de sa vie, d’abord dans son métier de comédien et ensuite de politicien.

Chargement de l’image Le district 95 de Kryvyï Rih où est né et a été élevé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Dans le quartier où le président ukrainien a grandi, le district 95, il suffit de prononcer le nom de Zelensky pour que les passants n’en disent que du bien.

Tetiana, une trentenaire qui habite dans le quartier, l’admire parce qu'à l’inverse d’autres présidents, Zelensky est resté au pays lorsque l'invasion russe a commencé. Il fait de son mieux dans cette guerre et je crois qu’il méritera un deuxième mandat après la fin de la guerre. Une guerre dont elle est persuadée que l’Ukraine sortira victorieuse.

Et quand on demande à Vladlena, un jeune barbier de la ville, s’il trouve des défauts à son président, il répond négativement : Aucun, c’est une bonne personne . Il reconnaît lui-même que le patriotisme en temps de guerre explique probablement cette confiance aveugle dans son président.

Chargement de l’image Andrii Shaikan, collègue de classe de Volodymyr Zelensky, dirige l'Institut d'économie de l'Université de Kryvyï Rih. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Zelensky, étudiant comique et rassembleur

Pour en savoir davantage sur la personnalité du président, un détour par l’université qu’il a fréquentée s’impose. Dans l’édifice de l’Institut d’économie de Kryvyï Rih, le passage de Volodymyr Zelensky a marqué ses condisciples.

Andrii Shaikan se tient debout près d'un banc d’école en bois, tout de bleu royal peint, que l’école a conservé en l’honneur de l’acteur très connu d’abord et du président qu’il est ensuite devenu. Il se souvient de son collègue de cours de droit et de finance. Si vous regardez la personnalité de Zelensky, certains pensent qu’il est toujours en train de jouer la comédie parce que c’est un acteur, dit-il. Or, c'est surtout gestionnaire, en plein contrôle des affaires. Comme il l’était au temps de sa scolarité ici. Et il avait un humour très subtil.

Chargement de l’image Natalia Volosheniuk, professeure à l'Institut d'économie de Kryvyï Rih Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Même son de cloche de la part de la professeure Natalia Volosheniuk qui a enseigné la finance et l’économie au jeune Volodymyr dans les années 1990. Les qualités dont il faisait preuve à l'époque sont les mêmes aujourd'hui. Il se distinguait même dans ces jeunes années par sa décence, son honnêteté et son désir d'atteindre ses objectifs. C’était déjà un leader, car il savait comment rassembler et unir le monde autour de lui.

Une ville ciblée par les Russes

Après avoir essuyé un échec il y a quelques semaines dans sa prise de contrôle de la ville de Zelensky, la Russie pourrait essayer à nouveau de prendre cette ville et les ressources qu'elle produit, selon une rumeur persistante. Une menace qui n’effraie pas du tout les résidents. Ce serait un prix symbolique et stratégique pour le président russe Vladimir Poutine de capturer le lieu de naissance de son ennemi ukrainien.

Chargement de l’image Oleksandr Vilkul, chef de l'administration militaire de la Ville Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

À ce sujet, Oleksandr Vilkul, chef de l'administration militaire de la Ville, ne s'inquiète pas trop. Avec son bonnet vert qui a la même forme que celui porté par une de ses idoles, Jacques-Yves Cousteau, il aime tracer la ligne de front actuelle entre l'Ukraine et la Russie, à une quarantaine de kilomètres au sud de Kryvyï Rih. Personne ne peut dire qu’il est en sécurité aujourd’hui à cause de l’envahisseur russe, mais ici, en ville, nous avons des troupes prêtes à intervenir dans toutes les situations.

Vilkul est persuadé que son président, homme fort de son pays et de sa ville natale, réussira à mener ses troupes à la victoire. Il faut juste que les pays étrangers nous envoient le plus vite possible des munitions et de l’équipement militaire pour pouvoir mettre fin à la guerre. Quand en avez-vous besoin? lui demande-t-on. "Hier" , répond-il sans ambages.

Chargement de l’image La ville de l'acier, Kryvyï Rih, est restée comme figée dans le temps. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould