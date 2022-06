L’industrie touristique de l’Î.-P.-É. veut être plus souple pour garder ses travailleurs

Certains exploitants d’entreprises touristiques de l’Île-du-Prince-Édouard essaient d’être plus souples pour les aider à trouver et à garder les travailleurs dont ils ont besoin.

Alors que la haute saison touristique approche, de nombreuses entreprises manquent encore de travailleurs.

Margaret Somers, directrice des opérations du Delta Prince Edward à Charlottetown, a déclaré que l’hôtel est plus accueillant pour les travailleurs qu’il ne l’était auparavant.

« Si quelqu’un voulait travailler quatre heures avec nous il y a quelques années, cela pouvait ne pas convenir à nos besoins. Mais à l’heure actuelle, si quelqu’un voulait venir travailler pendant quatre heures sur une base quotidienne, nous pourrions nous adapter pour cela. Nous avons donc plus de souplesse que jamais. » — Une citation de Margaret Somers, directrice des opérations du Delta Prince Edward à Charlottetown

Le transport et la garde d’enfants sont deux problèmes majeurs pour trouver des employés, note Margaret Somers.

Plan d’action triennal

Ces deux questions sont abordées dans un nouveau plan d’action triennal lancé par l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard.

Ce plan propose des priorités améliorées en matière d’avantages et de mesures incitatives, une capacité accrue de recrutement des immigrants et des travailleurs temporaires, et un accent sur les carrières dans le tourisme.

Chargement de l’image Les plages de l'Île-du-Prince-Édouard vont bientôt accueillir de nombreux touristes. Photo : Instagram/@alexbrucephotography

Corryn Clemence, PDG de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard, a mentionné qu’il est important pour l’économie de continuer à développer l’industrie.

« Il y a beaucoup d’excellentes possibilités non seulement en emploi d’été, mais aussi en carrière vraiment enrichissante pour les gens. Il y a un équilibre entre la rétention et l’attraction, vous savez, nous avons certains des meilleurs Insulaires qui travaillent actuellement dans notre industrie. Alors, comment pouvons-nous nous assurer que nous créons un environnement dans lequel ils veulent rester? » — Une citation de Corryn Clemence, PDG de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard

Corryn Clemence s’attend à ce que la priorité soit de travailler avec les exploitants sur les régimes d’avantages sociaux et la rémunération.

Chad Heron, PDG de Cows Inc., a fait part que la société a augmenté les salaires et mis en place des primes. Néanmoins, il s’attend à ce que certains employés, surtout ceux qui occupent leur premier emploi, partent encore au milieu de l’été.

« C’est encore très difficile. Je dirais que nous nous inquiétons de la façon dont cet été se déroulera. Nous sommes en bonne position maintenant, mais nous savons que l’attrition est une réalité.

D’après un reportage de CBC