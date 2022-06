Des milliers d’élastiques à homards retrouvés sur des plages du Cap-Breton

Un groupe de femmes du Cap-Breton se demandent pourquoi des milliers de bandes élastiques de pêche au homard ont échoué dans le parc provincial Dominion Beach et à Big Glace Bay Beach.

Denise Aucoin, Barb Holloway, Sylvia Hulford et Helen Slade, des ornithologues amateures, se promènent sur les plages presque tous les jours. L’année dernière, ils ont trouvé beaucoup de bandes élastiques de homard sur le sable et elles les ont ramassées.

Cette année, elles ont adopté une approche plus scientifique et ont commencé à les compter au début de la saison locale du homard, qui a commencé le 15 mai. Depuis, elles en ont trouvé plus de 6600.

La première question à laquelle nous aimerions connaître la réponse est la suivante : d’où viennent-elles? Deuxièmement, comment se fait-il qu’elles soient si nombreuses? Troisièmement, qu’allons-nous en faire? Et la quatrième chose est, y a-t-il une autre façon que les élastiques que les pêcheurs pourraient utiliser pour ne pas nuire à l’environnement?

Dangereux pour les oiseaux de mer

Helen Slade mentionne que l’une de ses plus grandes préoccupations est la faune, car on sait que les oiseaux de mer peuvent avoir de grandes quantités de plastique et d’autres déchets dans l’estomac.

« Nous voulons juste l’empêcher autant que nous le pouvons. Nous ne pouvons pas tout faire, mais nous pouvons faire notre petite part. » — Une citation de Helen Slade, ornithologue amateure

Elles se demandent s’il y a un moyen de recycler les bandes et s’il est possible de faire quelque chose pour empêcher les bandes de se retrouver sur les plages.

Les bandes sont faites de caoutchouc et finissent par se décomposer après plusieurs années. Ils sont utilisés pour empêcher les homards de se blesser pendant leur entreposage. Avant d’utiliser des bandes, les pêcheurs de homard utilisaient des bouchons en bois, qui étaient insérés dans la pince du homard pour l’empêcher de s’ouvrir. Cette pratique a été abandonnée, en partie parce qu’elle rendait le homard vulnérable à l’infection.

Quelque chose d’inévitable

Kevin Squires pêche à Big Bras d’Or et est membre de l’Union des pêcheurs des Maritimes. Il soutient qu’il n’est pas rare de perdre quelques bandes élastiques de homard, surtout quand le temps est mauvais.

C’est quelque chose d’inévitable , constate-t-il.

Cependant, il ajoute que le nombre élevé de bandes que le groupe d’ornithologistes amateurs trouve dans la région de Glace Bay pourrait signifier que les courants océaniques jouent un rôle.

Adam Drozdowski est océanographe à l’Institut océanographique de Bedford. Il fait remarquer que les deux plages se trouvent dans des estuaires, ce qui pourrait signifier que plus de débris sont capturés sur les plages.

Il croit aussi que la source des groupes est proche.

Pour moi, cela suggère parce qu’ils sont tellement concentrés qu’ils viennent d’une source proche, peut-être deux.

Filet sur les drains

Le mois dernier, un autre promeneur a découvert une forte concentration de bandes de homard sur l’île du cap de Sable. On a constaté que les bandes provenaient d’une installation de transformation du homard et on a installé un filet sur les drains d’évacuation de l’usine pour prévenir cette situation.

Les quatre ornithologues amateurs disent qu’elles vont continuer à collectionner les bandes et que leurs excursions quotidiennes ont attiré l’attention d’autres amateurs de plage, qui ramassent maintenant les ordures. Elles espèrent que quelqu’un puisse réutiliser les bandes.

Kevin Squires affirme qu’il est possible qu’un pêcheur puisse prendre les élastiques et les réutiliser. Cependant, il doute que quiconque projette d’entreposer du homard pendant une longue période, comme un acheteur de homard, l'utilise parce qu’il est probable qu’il soit dégradé par le soleil.

D’après un reportage de CBC