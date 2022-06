Un arrêt des services était inévitable, selon le propriétaire de la Résidence Ferland

Le 3 juin, M. Cardinal a prévenu le CIUSS de l'Estrie - CHUS qu'il comptait fermer la RPA à la fin du mois de juillet et la convertir en immeuble locatif pour personnes autonomes, faute de ressources financières et humaines. La douzaine de personnes qui ont besoin de services devront donc se trouver un nouveau toit en une quarantaine de jours. Ce délai aurait dû être de neuf mois, a expliqué la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants Marguerite Blais lors d'une visite en Estrie jeudi.

Les amendes liées au non-respect de ce délai peuvent atteindre 188 000 $.

On est obligé de fermer. Ça ne fait pas notre bonheur. Ce n’était pas dans nos plans à long terme. Notre plan c’était d’être ici pour eux. Si je pouvais avoir des solutions pour me tourner de bord, ça me ferait plaisir martèle toutefois Ken Cardinal.

Ce dernier s’est porté acquéreur de la Résidence Ferland il y a presque deux ans, en pleine pandémie. La résidence pour aînés accueille 25 résidents, dont la moitié sont en grande perte d'autonomie. Au fil des derniers mois, le projet est devenu trop lourd à porter, selon lui.

On a cherché des solutions depuis plusieurs mois, on a essayé de n’importe quelles façons de tourner ce bateau de bord, mais ça n’a pas marché. À un moment donné, il y a quand même une responsabilité qui vient avec ça, on n’a même plus la main-d'œuvre pour prendre soin de notre monde. Ce n’est pas juste le côté économique, c’est le personnel. On est trois préposés présentement qui travaillent à la résidence Ferland, pour garantir 168 h par semaine de soins de qualité , constate-t-il.

Il faudrait trois préposés de plus pour assurer des soins adéquats, selon M. Cardinal. Les coûts d'exploitation de la résidence sont aussi en cause, ajoute-t-il.

« Est-ce qu’on pourrait dire à notre ministre qu’on fait le mieux qu’on peut? Si j’ai le choix entre payer des amendes ou de ne pas avoir assez de sécurité ou de main-d'œuvre pour garantir un soin adéquat pour mes aînés, je vais payer l’amende. » — Une citation de Ken Cardinal, propriétaire de la Résidence Ferland

Le Regroupement québécois des résidences pour aînés s’oppose aux sanctions

Selon le Regroupement québécois des résidences pour aînés, les sanctions liées aux délais de fermeture des résidences n’ont pas lieu d’être.

Le président du Regroupement, Marc Fortin, rappelle que 150 RPA ont déjà fermé au Québec depuis environ 14 mois.

C'est un peu ridicule et déconnecté de la réalité. Une RPA qui ferme ne le fait pas parce que ça lui fait plaisir. Ils le font car ils sont pris à la gorge, ils n’ont plus d’employés, les employés ont été volés par les CISSS et les CIUSSS, qui donnent de meilleurs avantages et de meilleurs salaires grâce au gouvernement, qui les transfèrent vers le public. Les propriétaires ne sont plus capables de couvrir leurs paiements , dénonce Marc Fortin.

Selon lui, le scénario de la Résidence Ferland risque de se répéter de plus en plus souvent si les règles ne changent pas.

Avec les informations de Guylaine Charette