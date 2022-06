Un comité régional de suivi pour soutenir les agriculteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Comme le temps sec tarde à se pointer et que la saison des semis est très avancée, la Financière agricole du Québec (FADQ) met en place un comité de suivi régional pour venir en soutien aux agriculteurs et agricultrices du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ce comité a été annoncé par communiqué tard en soirée vendredi.

Il sera composé des représentants régionaux de la FADQ , du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) ainsi que de la fédération de l'Union des producteurs agricoles (UPA) du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il permettra d'avoir une idée précise de la situation et d'identifier les solutions appropriées.

La région a reçu 240 mm en une trentaine de jours alors qu’encore jeudi et vendredi de fortes averses sont tombées.

Ces pluies abondantes ralentissent significativement les semis qui accusent des retards importants. Selon Québec, les secteurs les plus affectés sont ceux du Lac-Saint-Jean Ouest et du Lac-Saint-Jean Est. L’accumulation d’eau dans les champs ne se résorbe pas et l’utilisation de machinerie lourde est très difficile.

Chargement de l’image Les trop grandes quantités de pluie empêchent les plants de sortir. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

La situation vécue présentement par les agriculteurs et agricultrices du Saguenay-Lac-Saint-Jean est excessivement difficile. Tous les intervenants sont mobilisés pour leur venir en soutien. [...] Cette vigie de la situation assurera aux partenaires d'avoir un portrait en temps réel et permettra de mettre en place le soutien nécessaire, le plus rapidement possible , a commenté par voie de communiqué, André Lamontagne, ministre responsable du MAPAQ .

Notre équipe demeure vigilante et suit de près la situation afin d'offrir tout l'accompagnement nécessaire aux entreprises , a ajouté Ernest Desrosiers, président-directeur général de la FADQ.

La semaine dernière, l'Union des producteurs agricoles (UPA) demandait à Québec de déclarer une partie du Lac-Saint-Jean zone sinistrée.

Mercredi, lors de leur présence au Cercle de presse du Saguenay, les députés de la Coalition avenir Québec s’étaient dits conscients du problème. Cependant, la ministre Andrée Laforest et le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, avaient indiqué que Québec n'avait pas l'intention de décréter immédiatement l'endroit comme zone sinistrée.