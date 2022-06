Les morts de la COVID plus jeunes au Nouveau-Brunswick qu’ailleurs

La proportion de personnes âgées de moins de 80 ans qui sont mortes de la COVID-19 serait presque deux fois plus élevée au Nouveau-Brunswick, comparativement à la moyenne nationale qui a pu être mesurée.

En raison d’un manque de données à certains endroits, la moyenne au Canada a été calculée à partir des statistiques de la plupart des provinces, sauf la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard, et elles excluent les territoires.

D’après la moyenne nationale calculée, environ 60 % des morts de la COVID avaient 80 ans ou plus, et seulement 40 % avaient moins de 80 ans.

Au Nouveau-Brunswick seulement, c’est radicalement différent : environ 74 % de tous les décès survenus depuis le début de la pandémie au Nouveau-Brunswick étaient ceux de personnes de moins de 80 ans.

La deuxième province où le plus de décès chez les moins de 80 ans ont été constatés est la Saskatchewan, où cette proportion était de 55 %.

Suivent Terre-Neuve-et-Labrador (50 % de moins de 80 ans), le Manitoba (50 %), l'Alberta (47 %), l'Ontario (42 %), la Colombie-Britannique (41 %) et le Québec (31 %).

Tara Moriarty, une professeure associée à l’Université de Toronto et spécialiste des maladies infectieuses qui analyse la mortalité associée à la COVID au Canada depuis le début de la pandémie, affirme qu’il y a eu un nombre disproportionné de personnes de moins de 80 ans qui ont succombé à cette maladie après juillet 2021, par rapport à la période où des vaccins n’étaient pas disponibles.

Ce phénomène est particulièrement prononcé au Nouveau-Brunswick, dit-elle, en grande partie parce que la COVID y avait été très bien contrôlée jusqu’à l’été 2021.

À partir de juillet cette année-là, il y a eu beaucoup plus de décès dans la province.

La plupart des personnes de plus de 80 ans étaient bien protégées par leurs vaccinations à ce moment-là , explique la professeure Moriarty, alors le nombre de personnes plus jeunes qui sont mortes représente une proportion plus grande du nombre total de décès .

Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick n’avait pas répondu, vendredi, à une requête pour commenter ces statistiques.