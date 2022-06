L’Odyssée Dominique-Racine célèbre ses finissants en grand

Après deux ans de pandémie, les règles sanitaires ont brillé par leur absence, de quoi réjouir doublement les élèves.

Ça a duré longtemps la COVID. Ça fait du bien de pouvoir sortir , confie un étudiant.

J’avais tellement peur que ça n’arrive pas, Je suis vraiment contente , a partagé une jeune fille.

On voit le visage des gens, ça fait différent , a fait remarquer un autre finissant.

Chargement de l’image Les 260 finissants de l’école l'Odyssée Dominique-Racine ont fêté leur bal à l'hôtel Le Montagnais. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Les organisateurs ont commencé à élaborer quelques plans il y a six mois avant de connaître quelles seraient alors les règles sanitaires. Ils étaient heureux de savoir que c’est leur plan #1, celui sans restrictions, qui allait être mis de l’avant.

En janvier, on croyait faire une activité de finissants qui ressemblait à l’année dernière. Quand M. Legault a décidé que ça avait lieu, en mars 2022, on a ouvert la machine et on a dit : "Go, on y va" , a soutenu l’une des membres du comité organisateur.

Chargement de l’image Des dizaines de jeunes de l'école l'Odyssée Dominique-Racine. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Rapidement, lors de l’annonce de la tenue d’un bal de finissants, le comité organisateur a senti la fébrilité s’emparer des élèves.

En 2020, une activité beaucoup moins grandiose avait été organisée. Évidemment, les règles sanitaires avaient préséance. Les élèves avaient une minute pour aller chercher leur album de finissants, au bout d’un corridor aménagé pour l'occasion

L’année dernière, c’est une parade qui avait symbolisé la fin du parcours.

Chargement de l’image La salle de bal de l'hôtel Le Montagnais avait été décoré spécialement pour l'occasion. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

D'après un reportage de Philippe L'Heureux