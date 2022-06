Plusieurs zones potentiellement exposées aux glissements de terrain à La Baie

« La culture des gens dans le temps, et c’est encore comme ça aujourd’hui, c’était de chercher les panoramas. Sur la terrasse Bellevue, sur l’avenue du Parc en haut, il y a un panorama extraordinaire. La seule affaire qui ne fonctionne pas c’est que si ces terrains-là avaient été expertisés dans le temps, on ne sait pas si ces résidences-là seraient là, peut-être que oui, mais avec des travaux de stabilisation avant. »

Voici comment s’exprimait cette semaine le président de l’arrondissement de La Baie, Raynald Simard, à propos du secteur surplombant le glissement de terrain survenu lundi, dans le secteur des 8e et 9e avenues.

Cet événement n'est pas sans rappeler d’autres drames plus tragiques survenus dans la région, comme Saint-Jean Vianney en 1971 ou encore le déluge de 1996, où un glissement de terrain à La Baie sur la rue McNicoll avait coûté la vie à deux enfants.

Pour sa chronique Dans le rétroviseur à l’émission Place publique, le journaliste Michel Gaudreau s’est intéressé au phénomène des mouvements de sol et en particulier à la cartographie des zones à risques à Saguenay et les interventions qui ont été faites pour stabiliser ou sécuriser les sols.

Il s’est notamment longuement entretenu avec Denis Coulombe, ex-directeur du service d'urbanisme à la Ville de La Baie durant le déluge, de même qu’avec Raynald Simard, qui a aussi travaillé comme inspecteur de bâtiment au service d'urbanisme à cette époque.

Au lendemain du déluge de 1996, des cartes identifiant les zones à risque avaient été réalisées.

Les endroits à risques

Un pareil recensement est accessible aujourd’hui partout au Québec par un outil nommé Zone potentiellement exposée aux glissements de terrain (ZPEGT), accessible sur le site Données Québec.

Il est très évident, sur cette carte, de constater à quel point le secteur de la Baie compte beaucoup d'endroits à risques dont celui où a eu lieu le glissement de terrain.

Sur cette carte, les zones en rouge montrent les pentes. Celles en rose présentent les bas et les hauts de talus. C'est dans une zone rose et rouge que s'est produit le glissement de lundi.

Chargement de l’image La scène du glissement de terrain telle qu'elle était jeudi, trois jours après le décrochage du talus. Photo : Gracieuseté Jonathan Ouellette

C'est pourquoi dès les premiers signes d'une fissure le 26 avril, Saguenay et le ministère des Transports du Québec ainsi qu’une firme spécialisée, Englobe, avaient pris la décision de sécuriser le bas du talus et d'évacuer des résidents.

La décision a été salutaire, croit Raynald Simard.

C’est clair que ça a sauvé la vie de personnes, l’intervention qui a été faite par la Ville et la décision qui a été prise par nos services. Puis je peux vous dire qu’on a été critiqué un petit peu par rapport à cette intervention-là. Les gens nous traitaient de peureux et disaient: "Eille, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans que c’est comme ça, puis nous on n’a pas de problème avec ça. Mais je pense aujourd’hui que ces gens-là sont fiers et félicitent la Ville d’avoir fait cette intervention-là, a exprimé Raynald Simard, qui représente le district 13, là où justement s’est produit le glissement de lundi.

Une étude géotechnique avant des travaux

Toujours par rapport à la carte ZPEGT , dans une zone rouge, il n’y a pas de construction permise à moins de réaliser une étude géotechnique et des travaux de stabilisation approuvée.

Sans ceux-ci, il n’est pas permis de creuser dans un talus pour ajouter une remise et agrandir son terrain.

Pour ce qui est des zones en rose, par exemple en haut d'un talus, il faut demander un avis technique pour construire un gazebo ou une piscine en haut d'une pente ou y construire un cabanon.

Chargement de l’image Des clôtures ont été installées au coin des 8e et 9e avenues, à La Baie. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Denis Coulombe, à titre d’ex-directeur adjoint de l'urbanisme puis directeur général de l'arrondissement, dit avoir délivré des centaines d'avis techniques ces dernières années.

Le conseiller Raynald Simard va dans le même sens.

Chaque intervention qui était demandée par un citoyen ou un propriétaire pour une intervention quelconque sur son terrain, soit l’aménagement d’une piscine ou l’agrandissement d’un patio, il fallait toujours être validé par une expertise géotechnique faite par une firme spécialisée. Le permis était conditionnel à ce rapport-là et en plus la première demande était toujours payée par la Ville, a poursuivi le président de l’arrondissement.

Il demeure alors à savoir si tout le monde respecte la procédure et demande des permis.

Certains pourraient vouloir égaliser un talus ou le rallonger et mettent ainsi de la pression sur le talus. D'autres peuvent gruger au bas des pentes abruptes, ce qui est interdit, pour y construire une remise, par exemple. Ce sont des zones très sensibles.

Chargement de l’image Un bâtiment s'est retrouvé sur le toit quand le terrain a glissé. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Chaque intervention devient majeure, on avait des petites formations offertes justement par des spécialistes là-dedans [qui nous disaient] que même passer la tondeuse sur le haut d’un talus représente une charge immense , s’est rappelé Raynald Simard.

Le déluge de 1996 en mémoire

Selon lui, il est difficile de dire combien de gens sont délinquants, mais il croit que les gens sont quand même responsables en général et ont le déluge de 96 en mémoire.

Il n’y a jamais eu un inventaire fait de ça [des gens délinquants], moi en tout cas à ma connaissance, les gens prenaient ces zones-là au sérieux. Le déluge a laissé des cicatrices épouvantables sur la population, par rapport au gros éboulis qu’il y avait eu dans le secteur de Grande-Baie et quand ces cartes-là ont été publicisées, il a été réalisé que Grande-Baie n’est pas le seul secteur qui est organisé comme ça, qu'il y a d’autres secteurs qui pourraient être problématiques. Je pense que les gens ont pris ça au sérieux , a enchaîné celui qui est au coeur d’un second mandat comme conseiller municipal.

Chargement de l’image Raynald Simard est le conseiller du district #13, à La Baie. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Rappelons que le secteur où s'est produit le glissement de terrain avait déjà fait l'objet de travaux de stabilisation en 1991. Des maisons avaient été évacuées sur la 8e avenue.

Le conseil municipal de La Baie et son maire, Claude Richard, avaient à ce moment commandé une étude des sols. Elle avait été réalisée par la firme Laboratoires SL.

Le directeur général de cette entreprise à cette époque, Joachim Simard, se rappelle aujourd’hui qu’à la suite de l’étude, le talus avait été renforcé par le bas à l’aide de rechargement.

Lors de l’entrevue de cette semaine, il dit avoir constaté que ce talus a résisté au déluge de 1996, mais pas à la pluie de lundi dernier.

Les analyses dicteront la suite

Les études en cours détermineront qui pourra revenir chez dans sa maison et qui devra quitter, auquel cas des indemnités seront versées.

Pour ceux qui restent dans leur demeure, Denis Coulombe a mentionné qu'ils pourront avoir des papiers démontrant la sécurité de leur terrain, de sorte à ne pas affecter la valeur de revente de leur propriété.

Chargement de l’image Les autorités et les évacués de La Baie avaient discuté de l'aide financière offerte, jeudi. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Les analyses dicteront aussi quel type de travaux de stabilisation seront nécessaires.

Mais chose certaine, selon Raynald Simard, il n’est plus envisageable de permettre de bâtir sans se soucier de l'environnement proche.