Vague de chaleur sur le sud du Manitoba en fin de semaine

Environnement Canada et Santé Manitoba mettent la population en garde contre une vague de chaleur attendue dans le sud de la province en fin de semaine, alors que la température pourrait atteindre les 38 °C par endroit dimanche.

Vendredi, Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur pour le sud-ouest de la province. Les villes de Brandon, Killarney, Souris et le parc provincial de Turtle Mountain sont entre autres visés par cet avertissement.

Région sous le coop d’un avertissement de chaleur Brandon, Neepawa, Carberry, Treherne

Killarney, Pilot Mound, Manitou

Melita, Boissevain, parc provincial Turtle Mountain

Virden et Souris

Les températures dans le sud-ouest du Manitoba atteindront 30 à 33 °C à compter de samedi après-midi et persisteront jusqu'à dimanche, selon Environnement Canada. Un indice humidex de 32 est prévu pour les deux prochains jours dans ces régions.

Un bulletin météo spécial ailleurs dans le sud de la province

Les autres régions du sud de la province sont visées par un bulletin météo spécial.

Selon l'agence fédérale, une masse d'air chaud en provenance de la Saskatchewan occasionnera cette chaleur et cette humidité avec des températures avoisinant les 30 °C samedi et atteignant de 34 à 36 °C dimanche.

Le risque de blessures liées à la chaleur, comme l'épuisement par la chaleur et le coup de chaleur, peut être élevé en raison du printemps frais et pluvieux auquel les Manitobains se sont acclimatés.

Evironnement Canada rappelle que la chaleur extrême touche tout le monde, mais que les maladies liées à la chaleur sont évitables.

Le Manitoba émet un avis de chaleur

Santé Manitoba met la population en garde contre les effets de cette chaleur, en rappelant que l’exposition à la chaleur peut entraîner la mort lorsque la température corporelle excède 40 °C (105 °F).

Les personnes âgées, les personnes atteintes d’une maladie chronique et celles qui vivent seules sont particulièrement vulnérables à la chaleur, surtout si elles résident en milieu urbain ou dans un logement non climatisé, indique la province.

Santé Manitoba recommande de communiquer régulièrement avec vos voisins, vos amis et les membres de votre famille qui sont vulnérables ou socialement isolés.

Les nourrissons, les jeunes enfants et les personnes qui travaillent ou font de l’exercice par temps chaud sont également exposés à des risques accrus pour la santé.

Conseils à suivre par grande chaleur buvez beaucoup de liquides (surtout de l’eau) avant même de ressentir la soif

évitez de vous exposer trop longtemps au soleil

reportez les activités de plein air à un moment plus frais dans la journée, ou annulez-les au besoin

si vous travaillez à l’extérieur, prenez fréquemment des pauses et restez hydratés

portez des vêtements amples de couleur pâle et un chapeau à larges bords

limitez la consommation de boissons alcoolisées

empêchez le soleil d’entrer en fermant les volets, les rideaux ou les stores durant le jour

prenez un bain ou une douche à l’eau fraîche

rendez-vous dans un endroit frais, comme un centre commercial ou communautaire, une bibliothèque publique ou un lieu de culte.

Certains symptômes peuvent être signe que l’organisme est en train de surchauffer et qu’il y a un risque de souffrir d’un malaise lié à la chaleur.

Rendez-vous dans un endroit frais et buvez de l’eau si vous éprouvez ces symptômes : mal de tête peau rougeâtre

chaude et sèche

étourdissements

désorientation

nausées

pouls faible et rapide

perte de conscience partielle ou complète

Santé Manitoba demande de composer immédiatement le 911 si une personne a une température corporelle élevée, est inconsciente, est confuse ou a cessé de transpirer. Il pourrait s’agir d’un coup de chaleur, qui constitue une urgence médicale. Dans l'attente des secours, il faut rafraîchir la personne en la déplaçant dans un endroit frais ou à l’ombre, en appliquant de l’eau froide sur de grandes surfaces de sa peau ou sur ses vêtements et en l’éventant le plus possible.

Il ne faut jamais laisser des personnes ou des animaux de compagnie seuls dans un véhicule stationné ou à la lumière directe du soleil.

Selon Environnement Canada, les températures devraient baisser en début de semaine prochaine.