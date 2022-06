Les eaux du lac Teslin sont encore très hautes

Le niveau du lac est maintenant supérieur au niveau d'eau de la période de retour de 100 ans. La période de retour est la durée moyenne au cours de laquelle, statistiquement, un événement d’une même intensité se reproduit.

Le manteau neigeux saisonnier est toujours présent à haute altitude dans le bassin versant et les zones basses sont actuellement inondées.

Depuis lundi, le lac Teslin fait toujours l’objet d’un avertissement d’inondation, même si le taux d'élévation du niveau des eaux diminue depuis plusieurs jours.

Le gouvernement utilise trois niveaux d’avis et d’avertissement pour les niveaux d’eau. L’avertissement d’inondation est le plus élevé et signifie que les niveaux d’eau d’une rivière ou d’un lac ont ou vont dépasser les berges et que les zones adjacentes vont être inondées.

Les niveaux d’eau devraient augmenter pendant au moins les quatre prochains jours.

Les projections actuelles prévoient un pic du niveau de l'eau entre 20 cm et 130 cm au-dessus du niveau actuel, le scénario le plus probable étant de 60 cm au-dessus du niveau actuel.

Prudence lors des déplacements

Alors que trois autres communautés à travers le Yukon sont sous le coup d’avertissement d’inondation, que deux ont des avis de débit élevé et qu’il y a toujours une alerte d'évacuation pour certaines zones autour de Ross River, le gouvernement appelle à la prudence et a émis, vendredi, un avis aux voyageurs.

Celui-ci demande notamment de ne pas s’attarder dans les zones où des travaux d'atténuation des inondations sont en cours, de respecter les fermetures ou les avis émis par les collectivités, de prévoir plus de nourriture et d’eau que d’habitude lors d’un déplacement et encore de ne pas compter sur l’hébergement dans les communautés si aucune réservation n’a été faite.

La route de l'Alaska demeure sécuritaire pour les déplacements, mais les équipes surveillent la situation.

Le gouvernement signale également que les eaux de crue peuvent entraîner la présence de contaminants dans les lacs et les rivières. Un avis d'ébullition de l'eau est en vigueur pour les personnes qui utilisent de l'eau de puits à Carmacks et dans la Première nation de Little Salmon Carmacks.

Les autorités territoriales ont activé un centre de coordination des urgences pour gérer la réponse aux inondations et soutenir les communautés.