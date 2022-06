Vélo de montagne : une équipe abitibienne tente de faire sa marque au niveau national

Une formation abitibienne de vélo de montagne, l'équipe Ponsse, travaille dans le but de faire sa marque sur la scène nationale et internationale.

L’équipe Ponsse a d’abord été fondée en 2018 par les Amossois Claudie Deschênes et Christian Roy pour encadrer leurs fils Xavier et Jacob, qui participaient à de plus en plus d’épreuves de la Coupe Québec et de la Coupe Canada. Depuis, l'équipe s’est agrandie avec quatre autres coureurs de la région de Québec.

« On a fait une première année juste familiale, avec Jacob, Xavier et moi. Par la suite, on a commencé à greffer d’autres coureurs à l'équipe pour en arriver à un total de six. Et cette année, on a un entraîneur en chef, Aroussen Laflamme, qui a embarqué dans l’équipe avec son fils Jeremy. » — Une citation de Christian Roy, directeur de l’équipe Ponsse

Les parents de Benjamin et Maxime Théberge ainsi que ceux de Juliette Larose-Gingras s’impliquent aussi au sein de l’équipe.

On regarde les objectifs des coureurs, selon les catégories, puis on essaie de se diviser sur l’ensemble de la saison, qui s’étend du mois d’avril au mois de septembre. On essaie de se libérer des blocs pour être capables d’encadrer les coureurs. On essaie de se diviser ça entre les familles , précise Christian Roy.

Chargement de l’image Xavier Roy, l'un des coureurs de l'équipe Ponsse Photo : Gracieuseté/Équipe Ponsse

Coupe Canada et Coupe du monde

Il faut dire que les coureurs de l’équipe Ponsse disputent des épreuves en Coupe Québec, en Coupe Canada et en Coupe du monde. En avril, ils ont aussi participé à des tranches de la US Cup, en Arkansas.

On essaie d’en avoir le plus possible sur les programmes de l’Équipe du Québec et d’Équipe Canada. Tous les coureurs éligibles au volet performance québécois sont sur la Liste des athlètes identifiés. Xavier et Juliette font partie du programme de développement de Cyclisme Canada. L’équipe leur offre surtout un soutien technique et le plaisir de faire les événements en gang. On a aussi de bons commanditaires qui permettent d’offrir certains avantages aux coureurs, les aider dans leurs inscriptions et les frais d’entraîneurs. On a acheté un chapiteau et une remorque pour avoir un lieu de rassemblement sur les sites de compétition , souligne Christian Roy.

L’équipe détient une licence provinciale, mais elle aspire à une charte avec Cyclisme Canada, voire l’Union cycliste internationale. Ça nous permettrait de participer à toutes les courses UCI avec les couleurs de l’équipe , indique Christian Roy.

Chargement de l’image L'Amossois Jacob Roy, sur la plus haute marche du podium après l'épreuve de « short track » en Coupe Canada, qu'il a remportée à Canmore, en Alberta, le 16 juin. Photo : Gracieuseté

Idéal pour progresser

Seule fille du groupe, Juliette Larose-Gingras, de Lac-Beauport, adore le concept familial et sent qu’elle progresse depuis qu’elle a rejoint l’équipe Ponsse, l’an dernier. Actuellement 4e au classement de la Coupe Canada, elle s’est qualifiée pour les Jeux du Canada, qui auront lieu à Niagara au mois d’août.

À la base, je suis vraiment amie avec Xavier. Je trouvais ça super le fun comme concept avec toutes les familles. Pour moi, c’était un concept vraiment rafraîchissant. C’était idéal pour grandir, évoluer dans mon sport. On s’entend aussi vraiment tous bien. On est relativement tous dans la même tranche d’âge. On a beaucoup de points en commun. C’est tout le temps le fun de faire du vélo ensemble. Le fait que ce soit tous des gars, ça m’aide à m’améliorer techniquement, parce que la plupart d’entre eux sont meilleurs que moi. Je trouve ça parfait , estime l’athlète de 19 ans.

Chargement de l’image Juliette Larose-Gingras à l'oeuvre. Photo : Gracieuseté/Équipe Ponsse

Profiter de l’expérience des autres

Plus jeune membre de l’équipe, à 15 ans, Jacob Roy profite quant à lui de l’expérience des autres coureurs. Cette année, il tire bien son épingle du jeu, étant en tête du classement de la Coupe Canada chez les U17 Experts. Au lendemain de sa qualification pour les Jeux du Québec, le 12 juin à Amos, il s’est envolé pour Calgary avec son grand frère Xavier (champion canadien U17 Experts en 2018) et Juliette, pour participer à des tranches de la Coupe Canada avec l’Équipe du Québec.

C’est sûr que depuis qu’on est rendus avec plus d’athlètes dans l’équipe, c’est plus le fun pour pratiquer les parcours. Il y en a qui ont plus d’expérience, qui peuvent nous montrer des trucs, des lignes. Mon frère Xavier, je pense que c’est lui qui m’en donne le plus. Il a fait les erreurs et les bonnes affaires, c’est bon de le savoir d’avance. Ça enlève de la pression et ça donne plus de confiance. Je suis vraiment content qu’il puisse être là pour moi. C’est aussi un très grand avantage d’avoir Aroussen dans l’équipe. Depuis qu’il est mon entraîneur, ça marche vraiment bien , affirme Jacob Roy.