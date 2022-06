Rester assis trop longtemps est dangereux pour la santé

Quittez votre chaise pour faire des activités en plein air : voilà le message principal de cette étude menée auprès de plus de 105 000 personnes dans 21 pays.

Les résultats montrent que les personnes qui restent assises de 6 à 8 heures par jour ont de 12 à 13 % plus de risques de connaître un décès précoce ou une maladie cardiovasculaire.

Rester assis plus de 8 heures par jour est associé à un risque de 20 %.

Ces résultats confirment ce que nous savons déjà, à savoir que les personnes qui restent assises plus longtemps, meurent plus tôt et ont un risque plus élevé de souffrir de maladies cardiaques. Et c’est encore plus prononcé dans les pays à faibles ou moyens revenus , explique l’un des coauteurs de l’étude Scott Lear, professeur à la Faculté des sciences de la santé de SFU .

Méthodologie : L’étude, publiée dans la revue JAMA Cardiol, a été menée auprès de 105 677 participants âgés de 35 à 70 ans et recrutés du 1er janvier 2003 au 31 août 2021 dans 21 pays. Lien vers l'étude  (Nouvelle fenêtre) 

Les bienfaits d’une activité physique

Si une position assise prolongée peut nuire à notre santé, une activité physique peut aider à réduire les risques.

L’étude recommande à ceux qui n’ont pas d’autres choix que de rester assis de faire davantage d’exercices physiques à d’autres moments de la journée.

Si vous êtes en mesure de remplacer 30 minutes de position assise par de l’exercice, cela peut réduire le risque de 2 % , ajoute Scott Lear.

« Si vous êtes actif, cela peut contrebalancer les effets négatifs de la position assise. » — Une citation de Scott Lear, professeur à la Faculté des sciences de la santé, SFU

Bouger, même en télétravail

Jean-François Esculier, physiothérapeute et professeur à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), n'est pas surpris par les résultats de cette étude et rappelle que l’activité physique est primordiale, même en télétravail.

Lui-même travaille de la maison avec un bureau réaménagé et muni d’un tapis roulant.

Le tout est d’éviter de rester statique , indique Jean-François Esculier. Les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé sont de faire 150 minuites par semaine d’activité physique modérée à intense .

« Si tout le monde était actif physiquement on aurait beaucoup moins de problèmes de santé dans la population en général. » — Une citation de Jean-François Esculier, physiothérapeute, et professeur adjoint de clinique, département de physiothérapie, UBC

Avec des informations de l'émission Panorama