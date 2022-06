À Whitehorse, la voie Robert Service est rouverte au public

Il aura fallu près d’un mois et demi pour que la route puisse retrouver ses usagers.

En 2019, envion 10 000 véhicules empruntaient au quotidien cet axe majeur de circulation dans la capitale yukonnaise.

Elle a été fermée fin avril après avoir été ensevelie sous 2000 mètres cube de boue et de sable.

Les débris ont été nettoyés et sur une centaine de mètres la voie d'accès Robert Service a été sécurisée par un mur de palplanches. Ces structures en acier de 12 mètres sont emboîtées les unes avec les autres et partiellement enterrées pour avoir la résistance nécessaire pour encaisser la force d'un glissement de terrain et protéger la route des débris.

La Ville de Whitehorse estime le coût des travaux à 750 000 dollars.

Si la route est ouverte, le sentier du Millénaire qui la longe demeure fermé pour le moment. Les experts continuent de surveiller l’escarpement.