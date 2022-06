Publisac : Transcontinental conteste en cour le nouveau règlement montréalais

Une poursuite en ce sens a été déposée mercredi au palais de justice de Montréal, comme l'a d'abord rapporté La Presse, vendredi.

La demande introductive d'instance de 15 pages réclame notamment du tribunal qu'il annule le nouveau règlement de l'administration Plante, qui limite à plusieurs égards la distribution d'articles publicitaires à la porte des résidences de la métropole.

Selon Transcontinental, ledit règlement est inconciliable avec la Loi sur la qualité de l'environnement, qui préconise de faire assumer aux producteurs la totalité des coûts de récupération et de mise en valeur des contenants, des emballages, des imprimés et des médias écrits et non de restreindre leur utilisation .

Il est aussi déraisonnable , car discriminatoire et abusif , et constitue une expropriation déguisée , estime l'entreprise, à qui aucune indemnité n'a été offerte.

Le règlement, ajoute Transcontinental, porte atteinte de façon injustifiée à la liberté d'expression.

« Un régime d’adhésion, tel que celui que la Ville tente d’imposer aux consommateurs, aux commerçants et aux distributeurs, contrevient manifestement à la Charte canadienne et à la Charte québécoise en constituant une atteinte grave au droit à la liberté d’expression et au droit à l’information. » — Une citation de Extrait de la poursuite

La poursuite de Transcontinental fait suite à l'annonce du 11 avril selon laquelle le Publisac sera distribué à Montréal uniquement sur demande à compter de mai 2023.

Le règlement en question prévoit essentiellement que la distribution d'imprimés publicitaires comme le Publisac sera interdite par défaut, sauf chez les résidents qui auront expressément demandé à les recevoir en apposant un autocollant à cet effet sur leur porte ou sur leur boîte postale (opt in).

À l'inverse, Transcontinental réclame de pouvoir continuer à distribuer son Publisac à tous les foyers, sauf à ceux qui auront explicitement demandé de ne pas le recevoir (opt out).

Chargement de l’image À l'heure actuelle, les Montréalais qui ne souhaitent pas recevoir d'imprimés publicitaires doivent expressément l'annoncer. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ce changement de politique à propos des imprimés publicitaires était déjà dans les cartons de Projet Montréal lors de son premier mandat, de 2017 à 2021. Il prévoit en outre que le Publisac devra maintenant être en papier plutôt qu'en plastique.

La mairesse affirme qu'environ 800 000 circulaires et autres publicités non sollicitées arrivent aux portes des habitations montréalaises chaque semaine, ce qui représente plus de 41 millions de circulaires par année qui se retrouvent dans les sites de recyclage et dans les dépotoirs.

Le cas de Mirabel

Parallèlement à cette affaire, la société fait également appel d'une décision de la Cour supérieure rendue le 20 avril en faveur de la Ville de Mirabel, qui a adopté un règlement similaire, en octobre 2019. Il s'agissait à l'époque d'une première au Québec.

En attendant que la Cour d'appel se penche sur le dossier, Transcontinental a cessé la distribution du Publisac à Mirabel. L'annonce a eu lieu le 25 avril.

Depuis, Postes Canada a pris le relais de la distribution des imprimés publicitaires sur le territoire de la municipalité – un transfert de clientèle et d’achalandage que dénonce Transcontinental.

Car contrairement à elle, la société d'État, en sa qualité de mandataire de la Couronne fédérale , peut constitutionnellement faire fi de la nouvelle réglementation municipale, plaide l'entreprise.

Transcontinental est représentée dans ce dossier judiciaire par Me Mathieu Quenneville, de la firme Prévost Fortin d'Aoust.