Les chercheurs ont suivi 941 joueurs de hockey albertains jouant dans une ligue permettant les mises en échec pendant trois saisons de 2015 à 2018. Ils ont ainsi suivi des garçons et des filles exposés aux mises en échec dans les années précédentes à d’autres qui n’avaient pas ou peu été exposés aux plaquages.

Comme l’explique Jean-Michel Galarneau, biostatisticien à l’Université de Calgary et un des chercheurs de l’étude, les résultats contredisent un mythe persistant au hockey.

Il y avait comme un mythe qui persistait que si les jeunes n'apprennent pas à donner des mises en échec ou en recevoir, alors quand ils vont arriver dans les ligues élites où il y a des mises en échec ils vont peut-être plus à risque d’être blessé.

Chargement de l’image Dans la LNH, les mises en échec font partie du jeu. Il s'agit pour un joueur d'utiliser son corps pour obtenir un avantage sur un autre joueur et récupérer la rondelle. Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

C’est pourtant le contraire, indique-t-il, les jeunes qui ont le plus d’expérience dans les mises en échec sont ceux qui sont le plus à risque de développer des blessures : plus d’expériences ne mènent pas à moins de blessures .

Qu’est-ce qu’on a trouvé qui était surprenant c’est qu’il y avait le double du taux d’incidence chez ceux qui avait le plus d’expérience , souligne-t-il.

Des éléments difficiles à quantifier

Si l’étude conclut que les joueurs ayant évolué dans des ligues permettant les plaquages ont plus de chance de développer des commotions cérébrales, elle n’en explique cependant pas les causes.

Selon Jean-Michel Galarneau, les raisons peuvent être multiples : Pourquoi est-ce que les jeunes qui ont plus d’expérience [dans les mises en échec] sont plus à risque? On ne sait pas, peut-être que c’est parce qu’ils se mettent plus dans ces situations-là .

Ceux qui sont en charge des associations de hockey vont décider qu’est-ce qu’ils vont faire [avec les résultats de l’étude] , ajoute-t-il.

Le chercheur principal de l’étude, Paul Eliason, précise également que le nombre de mises en échec n’a pas été pris en compte, ni le niveau d’agressivité. La dernière variable étant trop difficile à quantifier.

MISE EN ÉCHEC CORPORELLE : Tentative d’un joueur d’obtenir un avantage par rapport à l’adversaire en utilisant son corps. Une mise en échec corporelle survient lorsque deux joueurs adverses entrent en collision alors qu’ils patinent en sens opposé ou lorsque le positionnement et l’orientation permettent à un couvreur d’utiliser sa force corporelle pour se donner un avantage. Une mise en échec corporelle peut donner lieu à une punition si elle survient dans une division du hockey qui ne permet pas de tels contacts. Source : Hockey Canada

Réactions différentes chez les entraîneurs

Avec 16 ans d'expérience comme entraîneur de hockey, Josh Conroy, croit que l’étude néglige certains points importants du hockey.

Au niveau élite il y a de jeunes hommes musclés qui ont appris qu’ils peuvent changer le cours d’une partie en clouant quelqu’un au sol [...] Aux niveaux inférieurs, les enfants ne sont pas aussi engagés physiquement, ils vont 30 % moins vite. Ils sont 50 % moins forts .

Selon lui, les mises en échec doivent rester , et doivent être enseignées tôt aux jeunes joueurs. Elles font partie du jeu pense-t-il : Quand on est jeune, on plaque quelqu'un, on tombe. On ne se blesse pas. Et on apprend à relever la tête .

Quant à Pierre-Marc Côté, entraîneur d’une équipe je joueurs de moins de 18 ans de la première division du réseau étudiant du Québec à Alma, la conclusion de l’étude est logique.