Attention aux tortues pondeuses... même celles sur la rue King Ouest !

Depuis deux ans, le riverain Martin Hudon remarque la venue de tortues serpentines sur sa propriété à la fin du mois de juin.

L’an passé, les tortues étaient venues pondre juste ici. Au moins une quinzaine de tortues sont sorties de terre ici , raconte-t-il.

Le Sherbrookois Guillaume Cabana a quant à lui assisté à la ponte d'une tortue jeudi matin en bordure de la rue King Ouest, près du lac des Nations.

Les tortues reviennent toujours au même lieu de ponte d'une génération à l'autre. Photo : Gracieuseté de Guillaume Cabana

Pour l'organisme Conservation de la nature Canada, il est important de signaler rapidement les nids lorsqu'ils sont observés. D'autres mesures peuvent être prises pour venir en aide aux reptiles.

Une des premières choses est de signaler le nid pour savoir il est où exactement. Si jamais, par exemple, il y a des travaux de tonte de pelouse, on pourrait le protéger : il y a des protecteurs de nids qui existent. Si vous allez sur le site www.carapace.ca  (Nouvelle fenêtre) , il y a une foire aux questions qui explique comment on peut protéger les nids des tortues , indique le coordonnateur de projets de Conservation de la nature Canada, Francisco Retamal Diaz.

Le mot d'ordre : ne déplacez pas les tortues

Selon Guillaume Cabana, les ressources disponibles pour aider les tortues en période de ponte semblent toutefois limitées.

J’ai appelé à deux ou trois endroits et jusqu’au ministère de la Faune en Estrie, qui m’ont dit qu’il n’y avait pas grand-chose à faire, qu’ils ne pouvaient pas se déplacer, les patrouilleurs ne pouvaient pas non plus, donc la tortue, on devait un peu la laisser à son sort, et les bébés aussi , déplore-t-il.

Malgré les bonnes intentions des citoyens, Francisco Retamal Diaz souligne qu’il est déconseillé de déplacer les nids eux-mêmes. Ce n’est vraiment pas une bonne idée. La tortue pond ses œufs car elle choisit l’endroit stratégiquement. [Ces animaux] ont évolué pour choisir leur site de ponte d’excellence, c’est ancré en eux , soutient-il.

Les tortues sont fidèles à leur site de ponte. Chaque année, elles vont se rendre au même endroit. C’est passé de génération en génération aussi. Quand il y a des villes qui se construisent [...], les tortues n’ont pas conscience de ça et ne vont pas nécessairement adapter leur cycle naturel. C’est pour ça qu’on peut voir, même si certains habitats n'ont pas l’air optimaux pour la tortue, qu'elles vont continuer de l’utiliser , ajoute-t-il.

Les gens qui déplacent les tortues pourraient aussi contrevenir à la loi.

« Il y a une loi qui protège toutes les tortues du Québec. C’est interdit de déplacer les œufs ou de déplacer un individu. » — Une citation de Francisco Retamal Diaz, coordonnateur de projet pour Conservation de la nature Canada

Les tortues qui réussissent à survivre aux divers aléas de leur vie retournent à leur lieu de naissance pour pondre. L'éclosion des œufs peut être observée vers le mois de septembre.

Avec les informations de Thomas Fortier