Les efforts de relogement des sinistrés de La Baie se déroulent bien

L'incertitude plane toujours à La Baie, alors que les sinistrés ne savent pas quand ils pourront réintégrer leur résidence.

En attendant, tous les efforts sont déployés pour leur dénicher un lieu d'hébergement temporaire, notamment avec Saguenay et l’Office municipal d'habitation (OMH) de Saguenay.

La majorité des ménages se sont relocalisés eux-mêmes, soit dans des résidences secondaires, soit chez de la famille, chez des amis et d'autres solutions du genre, a débuté Dominic Arseneau, porte-parole de Saguenay. Pour ceux et celles qui n'avaient pas d'autres solutions, évidemment la sécurité civile les accompagne. On parle d'une dizaine de ménages qui vont être relocalisés dans différents logements meublés.

Les analyses de sol se poursuivront pendant encore au moins une dizaine de jours. La majorité des maisons évacuées se trouvent en haut du talus qui a décroché, soit sur la terrasse Bellevue et l’avenue du Parc.

L’évacuation s’étirera donc un certain temps.

La tâche n'est pas simple de trouver des alternatives, car les logements se faisaient déjà rares à Saguenay.

Tout de suite on se met au téléphone pour trouver, avec des partenaires, que ce soit au niveau du secteur public comme l' OMH ou avec des partenaires privés, des propriétaires de logements, des résidences de personnes âgées par exemple dans le but de trouver des logements adaptés à chaque ménage , a poursuivi Dominic Arseneau.

Chargement de l’image Une rencontre entre les citoyens évacués et les autorités s'est tenue à l'Auberge des 21 jeudi. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

De son côté, l’ OMH déploie des mesures exceptionnelles.

Rapidement, c'est qu'on a demandé à notre contremaître d'aller faire un état de situation de nos logements qui étaient en résiliation de bail pour le 31 mai approximativement ou des gens qui étaient déjà partis au mois de mai, donc qui ne sont pas en préparation, en réparation , a précisé Arianne Villeneuve, directrice du service clientèle à l’ OMH .

L'organisme tient à préciser qu'en temps normal, ces logements n'étaient pas prêts à accueillir de nouveaux locataires. Ces unités ont été mises à la disposition des sinistrés pour assurer une relocalisation rapide en situation de crise.

Dans la situation qui nous préoccupe en ce moment, mes logements qui sont prêts sont destinés à ma clientèle régulière, ma clientèle des mesures d'urgence, de ceux qui sont à la rue. Ça ne touche pas à ma préparation régulière de logements, c'est vraiment des logements qui s'en viennent en préparation, mais qu'actuellement on va peut-être retarder de deux semaines, trois semaines, un mois à les préparer , a-t-elle conclu.

Saguenay invite d'ailleurs les propriétaires de logements à se manifester s'ils ont un toit à offrir à ces sinistrés qui, de leur côté, espèrent de tout coeur pouvoir retourner à la maison le plus tôt possible, en toute sécurité.

D’après un reportage de Katya D'Amour